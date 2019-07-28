Совет Европы после разгона акции протеста в Москве призвал Россию уважать европейские стандарты

Президент ПАСЕ Лилиан-Мори Паскье выразила обеспокоенность несоизмеримой реакцией полиции на демонстрацию

Фото: AFP

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и президент ПАСЕ Лилиан-Мори Паскье выступили с критическими заявлениями в отношении России в связи с массовыми задержаниями и разгоном несанкционированного митинга в Москве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Генсек СЕ заявил, что с беспокойством следил за последними событиями накануне выборов в Москве, в частности за тем, что оппозиционные кандидаты не смогли выдвинуть свои кандидатуры. Ягланд подчеркнул, что намерен обсудить это с главой российского ЦИК Эллой Памфиловой.

Он отдельно напомнил России о ее обязательствах как государства-члена Совета Европы.

"Все законные кандидаты должны быть допущены к участию в выборах, свободные и честные выборы должны быть гарантированными. Как государство-член Совета Европы Россия должна уважать европейские стандарты в избирательном процессе", – отметил Ягланд.

Президент ПАСЕ Лилиан-Мори Паскье со своей стороны выразила обеспокоенность массовыми арестами демонстрантов и "несоизмеримой реакцией полиции на демонстрацию".

"Свобода слова и свобода собраний являются необходимыми условиями демократии. Во всех государствах-членах Совета Европы и в целом в любом открытом, демократическом и плюралистическом обществе все мнения, в том числе критические к власти, должны высказываться свободно", - добавила она.

Между тем, из отделений полиции Москвы уже отпустили около 700 задержанных во время митинга с требованием допустить на выборы в городскую думу оппозиционных кандидатов. Такие данные приводит пресс-служба правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо".

Ранее сообщалось, что всего во время акции было задержано 1373 человека. По официальным данным полиции, было задержано 1074 задержанных.

Напомним, мы писали, что ЕС осудил действия российских властей в отношении митингующих в Москве. Для того чтобы предстоящие выборы в местные органы власти в сентябре 2019 года стали подлинно демократическим процессом, необходимо создать равные условия игры. Европейский Союз ожидает от властей Российской Федерации уважение обязательства государства в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства на местных выборах.

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