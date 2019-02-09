Совет министров ЕС обсудит Украину в Брюсселе

Заседание совета министров ЕС по иностранным делам состоится 18 февраля

Фото: Flickr

Совет министров ЕС обсудит Украину в Брюсселе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/092/b0e/5c5092b0e9f09.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/092/b0e/5c5092b0e9f09.jpg 2019-02-09T12:58:00+02:00 Евросоюз Заседание совета министров ЕС по иностранным делам состоится 18 февраля

В Брюсселе совет министров ЕС по иностранным делам проведет широкую дискуссию по ситуации в Украине. Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

"Совет проведет широкую дискуссию по Украине, включая приближающиеся выборы, процесс реформ и ситуации в сфере безопасности", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено, что заседание совета состоится в Брюсселе 18 февраля.

Напомним, украинские власти пригласили представителей Европарламента принять участие в наблюдательной миссии на президентских выборах, которые пройдут в стране в марте.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады. Также мы уже писали, с начала избирательной кампании полиция зафиксировала 124 сообщение о происшествиях, связанных с выборами.

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