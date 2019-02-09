Совет министров ЕС обсудит Украину в Брюсселе
Заседание совета министров ЕС по иностранным делам состоится 18 февраля
В Брюсселе совет министров ЕС по иностранным делам проведет широкую дискуссию по ситуации в Украине. Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.
"Совет проведет широкую дискуссию по Украине, включая приближающиеся выборы, процесс реформ и ситуации в сфере безопасности", – говорится в сообщении.
Кроме того, отмечено, что заседание совета состоится в Брюсселе 18 февраля.
Напомним, украинские власти пригласили представителей Европарламента принять участие в наблюдательной миссии на президентских выборах, которые пройдут в стране в марте.
Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады. Также мы уже писали, с начала избирательной кампании полиция зафиксировала 124 сообщение о происшествиях, связанных с выборами.
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