Совету Европы грозит сильный дефицит бюджета – Ягланд
Встает вопрос о том, не вынужден ли будет СЕ прибегнуть к финансированию со стороны других европейских институтов
Вопрос о финансировании Совета Европы, после того как Россия отказалась платить взносы, должен быть урегулирован, в противном случае это приведет к дефициту бюджета организации, заявил во вторник, 9 апреля, в Страсбурге генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
"Если проблема финансирования Совета Европы не будет решена, нам грозит дефицит бюджета", - сказал Ягланд и отметил, что "вопрос о финансировании имеет кардинальное значение".
По мнению главы СЕ, "теперь встает вопрос о том, не вынужден ли будет Совет Европы прибегнуть к финансированию со стороны других (европейских) институтов, внешних по отношению к нему, с тем чтобы суметь сформировать бюджет".
"Его размер является недостаточным в связи, в частности, с отказом России вносить свой взнос", - пояснил Ягланд.
"Европейский союз является для нас ценным партнером, который финансирует уже много наших проектов, в частности в Украине, также в Южном Средиземноморье, - продолжил он. - Но Евросоюз – это не некий банкомат, из которого можно получать деньги. К тому же не существует какой-либо юридической базы для того, чтобы ЕС содействовал на постоянной основе финансированию обычного бюджета Совета Европы, который, на мой взгляд, должен финансироваться именно странами-членами на основе их государственных средств".
"Раз мы работаем в масштабах всего континента, то и все страны-члены должны финансировать Совет Европы", - добавил он.
При этом Ягланд высказал мнение, что "разумеется возможно целевое финансирование – но проблемы Совета Европы невозможно будет решить, прося милостыню у других".
Он напомнил, что сделал уже целый ряд предложений по финансированию в своем ежегодном докладе, который выносится на рассмотрение.
"Я разработал целый ряд путей, которые предлагаю изучить, в том, что касается финансирования, исходящего от третьих сторон", – отметил глава Совета Европы.
Ранее сообщалось, что ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, цель которого упростить процедуру по снятию санкций с российской делегации в Ассамблее.
Данный вопрос внесен в повестку дня весенней сессии ПАСЕ, которая проходит 8-12 апреля в Страсбурге (Франция).
Авторы доклада "Роль и миссия Парламентской ассамблеи: главные вызовы будущего" – нидерландские делегаты Тини Кокс и Март ван де Вен. Они предлагают изменить регламент, что позволит упростить принятие решения по снятию санкций, введенных в ПАСЕ против России.
Ранее глава Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что лишение России права голоса привело не к возвращению Крыма Украине и не к улучшению ситуации с правами человека в России, а к кризису внутри Совета Европы.
Позже Ягланд разработал план, нацеленный на возвращение России в ПАСЕ. Несколько принципов, которые необходимо для этого внести в правила Ассамблеи, были представлены в его годовом докладе.
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