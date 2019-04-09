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Совету Европы грозит сильный дефицит бюджета – Ягланд

Сегодня, 15:13

Встает вопрос о том, не вынужден ли будет СЕ прибегнуть к финансированию со стороны других европейских институтов

Фото: AFP
Совету Европы грозит сильный дефицит бюджета – Ягланд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/76c/a38/5c476ca384af8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/76c/a38/5c476ca384af8.jpg Евросоюз Встает вопрос о том, не вынужден ли будет СЕ прибегнуть к финансированию со стороны других европейских институтов

Вопрос о финансировании Совета Европы, после того как Россия отказалась платить взносы, должен быть урегулирован, в противном случае это приведет к дефициту бюджета организации, заявил во вторник, 9 апреля, в Страсбурге генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. 

"Если проблема финансирования Совета Европы не будет решена, нам грозит дефицит бюджета", - сказал Ягланд и отметил, что "вопрос о финансировании имеет кардинальное значение".

По мнению главы СЕ, "теперь встает вопрос о том, не вынужден ли будет Совет Европы прибегнуть к финансированию со стороны других (европейских) институтов, внешних по отношению к нему, с тем чтобы суметь сформировать бюджет".

"Его размер является недостаточным в связи, в частности, с отказом России вносить свой взнос", - пояснил Ягланд.

"Европейский союз является для нас ценным партнером, который финансирует уже много наших проектов, в частности в Украине, также в Южном Средиземноморье, - продолжил он. - Но Евросоюз – это не некий банкомат, из которого можно получать деньги. К тому же не существует какой-либо юридической базы для того, чтобы ЕС содействовал на постоянной основе финансированию обычного бюджета Совета Европы, который, на мой взгляд, должен финансироваться именно странами-членами на основе их государственных средств".

"Раз мы работаем в масштабах всего континента, то и все страны-члены должны финансировать Совет Европы", - добавил он.

При этом Ягланд высказал мнение, что "разумеется возможно целевое финансирование – но проблемы Совета Европы невозможно будет решить, прося милостыню у других".

Он напомнил, что сделал уже целый ряд предложений по финансированию в своем ежегодном докладе, который выносится на рассмотрение.

"Я разработал целый ряд путей, которые предлагаю изучить, в том, что касается финансирования, исходящего от третьих сторон", – отметил глава Совета Европы.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, цель которого упростить процедуру по снятию санкций с российской делегации в Ассамблее.

Данный вопрос внесен в повестку дня весенней сессии ПАСЕ, которая проходит 8-12 апреля в Страсбурге (Франция).

Авторы доклада "Роль и миссия Парламентской ассамблеи: главные вызовы будущего" – нидерландские делегаты Тини Кокс и Март ван де Вен. Они предлагают изменить регламент, что позволит упростить принятие решения по снятию санкций, введенных в ПАСЕ против России.

Ранее глава Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что лишение России права голоса привело не к возвращению Крыма Украине и не к улучшению ситуации с правами человека в России, а к кризису внутри Совета Европы.

Позже Ягланд разработал план, нацеленный на возвращение России в ПАСЕ. Несколько принципов, которые необходимо для этого внести в правила Ассамблеи, были представлены в его годовом докладе.

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Тег ягланд, Совет Европы, ПАСЕ

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Источник:

ТАСС

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