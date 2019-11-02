Союз тори с партией Brexit мог бы создать риск прихода к власти лейбористов – Джонсон

Глава британского правительства ушел от ответа на вопрос о том, исключена ли такая возможность полностью

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Simon Dawson

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает рискованными для своей партии любые политические союзы в преддверии декабрьских выборов в парламент. В интервью ВВС глава правительства заявил, что альянс между тори и Партией Brexit Найджела Фаража лишь увеличил бы вероятность прихода к власти лейбористов во главе с Джереми Корбином.

"Что касается сделок с любыми другими партиями, то сложность здесь в том, что голоса, отходящие любой другой партии кроме тори, лишь увеличат риск того, что в премьерском кресле окажется Джереми Корбин", — сказал Джонсон, отвечая на вопрос о том, готов ли он принять предложение Фаража о союзе.

При этом глава британского правительства ушел от ответа на вопрос о том, исключена ли такая возможность полностью. Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за совет объединиться с Партией Brexit на выборах, однако повторил, что такой альянс "был бы равноценен" передаче власти в стране лейбористам.

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Ранее глава Партии Brexit предложил Джонсону поддержку на выборах, если премьер-министр откажется от своей сделки с ЕС, условия которой Фараж считает невыгодными для Лондона. Фараж уже не раз предлагал Джонсону, возглавляющему Консервативную партию, выступить на выборах единым фронтом, однако премьер-министр каждый раз отвергал это предложение.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил о том, что объединение тори с Партией Brexit было бы хорошей идеей. Такое мнение он высказал в интервью самому Фаражу, который является одним из ведущих на британской радиостанции LBC.

Лидер британской оппозиции Корбин назвал заявление президента США попыткой вмешательства в британские выборы.

Ранее Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

Сам Джонсон назвал ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза, очень сложной и очень глупой.

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