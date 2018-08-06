Союзник Меркель рассказал, по кому "ударит" "Северный поток – 2"

Поддержка Германией строительства "Северного потока – 2", который будет обеспечивать прямые поставки российского газа в ФРГ сделает позиции Украины, Польши и балтийских стран более уязвимыми и подрывает доверие этих государств к Берлину. Об этом заявил Родер Кизеветтер, союзник канцлера Ангелы Меркель в парламентском комитете по иностранным делам, пишет Reuters.

"Цена будет еще большей потерей доверия со стороны стран Балтии, Польши и Украины", – сказал он.

"Мы, немцы, всегда говорим, что держать Запад вместе – это наш "центр тяжести", но российскому подходу удалось убрать Германию, по крайней мере в плане энергетической политики, из этой западной солидарности", - добавил немецкий политик.

По словам аналитика Центра анализа европейской политики Маргариты Асеновой, которая критично относится к "Северному потоку – 2", Россия может удвоить экспорт газа в Европу через существующие украинские трубопроводы без строительства нового трубопровода.

Напомним, компания Nord Stream 2, которая управляет проектом газопровода "Северный поток – 2", составила план, как обойти возможное блокирование строительства газопровода Данией.

Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. Таким образом, Дания может заблокировать проект "Северный поток – 2".

В то же время, Украина рассчитывает, что если законодательство Европейского Союза в энергетической сфере будет распространено на проект "Северный поток – 2", его постигнет судьба, что и "замороженный" в декабре 2014 года "Южный поток".

Кроме того, США могут ввести санкции из-за строительства "Северного потока – 2". Заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон заявил, что опора Европы на российский газ делает ее стратегически уязвимой.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.