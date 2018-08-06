Союзник Меркель рассказал, по кому "ударит" "Северный поток – 2"

Сегодня, 14:15

Действия Берлина подрывают доверие со стороны Украины, Польши и стран Балтии

&quot;Северный поток&quot;. Фото: gazprom.ru
"Северный поток". Фото: gazprom.ru

Поддержка Германией строительства "Северного потока – 2", который будет обеспечивать прямые поставки российского газа в ФРГ сделает позиции Украины, Польши и балтийских стран более уязвимыми и подрывает доверие этих государств к Берлину. Об этом заявил Родер Кизеветтер, союзник канцлера Ангелы Меркель в парламентском комитете по иностранным делам, пишет Reuters.

"Цена будет еще большей потерей доверия со стороны стран Балтии, Польши и Украины", – сказал он.

"Мы, немцы, всегда говорим, что держать Запад вместе – это наш "центр тяжести", но российскому подходу удалось убрать Германию, по крайней мере в плане энергетической политики, из этой западной солидарности", - добавил немецкий политик.

По словам аналитика Центра анализа европейской политики Маргариты Асеновой, которая критично относится к "Северному потоку – 2", Россия может удвоить экспорт газа в Европу через существующие украинские трубопроводы без строительства нового трубопровода.

Напомним, компания Nord Stream 2, которая управляет проектом газопровода "Северный поток – 2", составила план, как обойти возможное блокирование строительства газопровода Данией. 

Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. Таким образом, Дания может заблокировать проект "Северный поток – 2"

В то же время, Украина рассчитывает, что если законодательство Европейского Союза в энергетической сфере будет распространено на проект "Северный поток – 2", его постигнет судьба, что и "замороженный" в декабре 2014 года "Южный поток".

Кроме того, США могут ввести санкции из-за строительства "Северного потока – 2"Заместитель госсекретаря  США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон заявил, что опора Европы на российский газ делает ее стратегически уязвимой.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.
Россия, Германия, Северный поток, Северный поток 2

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

По мнению Дениса Колесника, Украина не готова к вступлению ни в ЕС, ни в НАТО. Фото: Twitter

"Сейчас активно идет поиск замены Минским договоренностям": интервью с французским экспертом

3 Августа, 07:29

"Конечно, лучше говорить, что Франция и Германия не хотят нас видеть в ЕС и НАТО, чем самим что-то делать. Пример: большинство людей говорят на русском, что в головах немцев и французов означает, что Украина является частью "русского мира"

Экономика

Фото: nord-stream.com

"Северному потоку - 2" разработали маршрут в обход Дании

2 Августа, 14:30

Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство газопровода 
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

В "Нафтогазе" рассказали, как остановить "Северный поток - 2"

1 Августа, 11:27

Коммерческий директор украинской компании объяснил, на какие страны сильнее всего рассчитывает Украина

Экономика

Фото: nord-stream.com

Перезапуск российского газопровода ударил по транзиту газа через Украину

30 Июля, 13:39

Газопровод "Северный поток" вновь начал транспортировку газа на день раньше запланированного срока окончания ремонта

Евросоюз

Фото: clubgier.com

"Франция говорит даже с самыми жуткими диктаторами": интервью с депутатом от партии Макрона

28 Июля, 07:51

Беседа с Валерией Фор-Мунтян о Макроне и Путине, Нормандском формате, "Северном потоке-2" и понимании французами украинских проблем

Экономика

фото GETTY

США могут ввести санкции против компаний Германии из-за строительства "Северного потока-2"

27 Июля, 23:06

Фрэнсис Феннон заявил, что опора Европы на российский газ делает ее стратегически уязвимой

Евросоюз

Фото: gazprom.ru

В Германии начали прокладку труб российского газопровода в обход Украины

25 Июля, 15:19

Работы по прокладке труб "Северного потока - 2" ведутся судном Castoro 10 в Грайфсвальдском заливе

Экономика

Фото: AFP

США категорически против строительства "Северного потока - 2" – замгоссекретаря США

24 Июля, 18:25

Феннон на встрече с Порошенко сделал резкое заявление по российскому проекту газопровода в обход Украины

Экономика

Фото: kmu.gov.ua

Позиция Украины и США едина: "Северный поток - 2" - угроза энергобезопасности Европы

23 Июля, 17:17

Соответствующее заявление сделали украинский премьер и замгоссекретаря США по вопросам энергоресурсов

Украина

Фото: president.gov.ua

Порошенко назвал цель "Северного потока - 2"

21 Июля, 23:23

Глава государства отметил, что проект является совершенно политическим

Политика

фото GETTY

В МИД назвали страны Евросоюза, которые выступают за строительство "Северного потока - 2"

20 Июля, 23:46

Только четыре страны не поддерживают позицию Украины

Россия

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Путин сделал заявление по "Северному потоку - 2"

19 Июля, 15:17

Строительство "Северного потока - 2" носит экономический характер, утверждает президент РФ
Загрузка...