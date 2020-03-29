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Спас экономику после кризиса: экс-министр Франции умер от коронавируса

29 марта, 16:21

Станислав Кожемякин

75-летний Патрик Деведжян сообщил о своем диагнозе за три дня до смерти

Во Франции, которая является одним из лидеров в Европе по распространению коронавируса, от этой инфекции скончался бывший член правительства Патрик Деведжян.

О смерти 75-летнего экс-чиновника в пресс-службе столичного департамента О-де-Сен сообщили 29 марта – спустя три дня после того, как Деведжян поделился на своей странице в Twitter поставленным ему диагнозом.

Правда, в "твите" чиновник утверждал, что находится в стабильном состоянии, и благодарил врачей за работу.

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Во Франции он известен как министр промышленности (2004—2005 года) и министр по вопросам реализации плана восстановления (2008—2010). На последней должности он отвечал за реформирование экономики после всемирного финансового кризиса 2008 года.

Напомним, ранее COVID-19 диагностировали у министра культуры Франции Франка Ристера. О положительном тесте главы Минкульта страны стало известно еще более двух недель назад.

Также мы писали, что ранее другой жертвой коронавируса стала 16-летняя парижанка без каких-либо патологий, хотя многие специалисты неоднократно называли главной группой риска пожилое поколение и людей с хроническими заболеваниями.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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