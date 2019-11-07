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Спас пострадавших в ДТП: украинец-герой получил гражданство Польши

7 ноября, 14:01

Черкащанин Андрей Сыроватский вместе с семьей живет в Польше с 2016 года

Власти Польши предоставили польское гражданство украинцу, который, рискуя собственной жизнью и здоровьем, этим летом спас потерпевших в результате ДТП.

Акт о предоставлении польского гражданства Андрею Сыроватскому и его семье за подписью президента Польши 6 ноября вручил глава Любушского воеводства Владислав Дайчак.

Он отметил исключительную человеческую позицию, характер и благородство украинца.

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"Где погибли шесть человек, могло погибнуть больше … Ты показал своим поступком, что человеческая жизнь – это самая большая ценность", – сказал Дайчак Сыроватскому на церемонии.

Сам украинец поблагодарил польские власти за предоставление гражданства. По его словам, он сделал то, что считал своим долгом и что должен был сделать.

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Фото: twitter.com/@UnitedNationsRU

Черкащанин Андрей Сыроватский переехал в Польшу вместе с женой Татьяной и детьми Александрой и Дмитрием в 2016 году. На данный момент они живут в городе Стшельце-Краеньске на западе страны.

Напомним, что 9 июня на автомагистрали A6 на северо-западе Польши случилась массовая дорожная авария: столкнулись шесть легковых автомобилей и грузовик. Вдобавок к этому после ДТП начался пожар.

Увидев это, проезжавший мимо Сыроватский выбежал из своего авто с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим. По информации СМИ, речь идет по меньшей мере о двух женщинах и двух детях.

В целом, участниками аварии стали 22 человека. Шестеро из них погибли, четверо попали в больницу.

Напомним, в сентябре польские правоохранители взяли под стражу троих граждан Украины за угрозы теракта во время проходивших в Варшаве памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Они назвали это неудачной шуткой, после чего вышли на свободу.

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ДТП Польша гражданство украинцы в Польше

Источник: Польское радио

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