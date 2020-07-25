Спасатели рассказали, что стало причиной крушения самолета в Германии (фото, видео)

В сети появились первые фото и видео крушения самолета в Германии, где небольшой самолет врезался в жилой дом в немецком штате Северный Рейн-Вестфалия, убив трех человек и ранив ребенка.
Об этом пишет Reuters.
По словам представителя полиции, крыша многоквартирного дома загорелась после того, как в него врезался самолет. Огонь удалось локализировать.
Пока не известно, был ли пилот среди мертвых, найденных в здании.
Свидетели сообщили местным СМИ, что самолет столкнулся с воздушным шаром незадолго до крушения.
Также сообщается, что поблизости был найден парашют, который предположительно является аварийным парашютом самолета.
Ранее сообщалось, что самолет врезался в дом в США, есть погибшие. Самолет врезался в дом в американском штате Нью-Джерси. Авария самолета, вылетевшего из аэропорта штата Вирджиния, произошла при заходе на посадку в условиях низкой облачности в небольшом аэропорту Линден. При падении самолета в доме и двух прилегающих пристройках вспыхнул сильный пожар.
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