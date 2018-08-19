Спасатели в Генуе завершили поиск погибших под рухнувшим мостом

Сегодня, 15:00

Спецслужбы продолжают мероприятия по обеспечению безопасности территории и выяснению причин трагедии

Фото: twitter.com/farmaciaserrage
Фото: twitter.com/farmaciaserrage

В Генуе спасателями завершен поиск погибших под завалами автомобильного моста. Официальное количество жертв трагедии достигло 43 человек.

Работа по разбору завалов с целью максимального обеспечения безопасности территории и установления причины катастрофы продолжается.

Таким образом в субботу, 18 августа, были найдены последние три тела, их извлекли из автомобиля, придавленного бетонной плитой. В автомобиле погибла семья – родители и их девятилетняя дочь.

В префектуре Генуи сообщили, что девять человек все еще находятся в больнице, четверо из них – в критическом состоянии.

Напомним, что обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем. Власти предполагают, что причиной падения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Трагедия привела к тому, что итальянцы начали продавать за бесценок жилье под путепроводами.

Как сообщалось, молдаванин Евгений Бабин и украинка Наталья Елина, которые пострадали при обрушении моста в итальянской Генуе, записали видеообращение ко всем, кто следит за их судьбой.
Италия, мост, погибшие, спасательная операция, Генуя
Источник:

Reuters

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