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Специалисты начали расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

22 июля, 03:10

Елена Вус Елена Вус

Работа продлится минимум до 23 июля

Во Франции начали расшифровывать "черные ящики" со сбитого в Иране самолета МАУ.

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Об этом заявили во французском Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA), сообщает Reuters.

Отмечается, что первым будет расшифрован самописец, который фиксировал разговоры членов экипажа. Затем будет проанализирован второй "черный ящик", записывавший технические данные о ходе полёта.

Расшифровка продлится как минимум до конца недели.

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К процессу привлечены аккредитованные представители и их технические консультанты.

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В то же время Украина продолжает требовать от Тегерана расследования функционировании системы управления воздушным пространством, где был сбит украинский самолет. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал главные требования Киева к Ирану.

Как сообщали новости "Сегодня", пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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Иран Франция самолет авиакатастрофа черный ящик авиакрушение в Иране

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