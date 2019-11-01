Спецоперация по спасению тигров прошла в Польше: видео

Десять дней без еды и воды провели на границе из-за отсутствия документов

В Польше, на границе с Беларусью почти неделю простояла фура с десятью хищниками, которые направлялись из Италии в Россию. У тигров не было ветеринарных документов, а у водителя визы. С 26 октября животные без пищи и воды находились на территории польского пункта пропуска "Корощино" в Люблинском воеводстве. Один тигр умер. Приютить хищников согласились в Познанском зоопарка. За перевозкой животных следили спецназовцы. Тигров усыпили и перевезли в зоопарк. Они в тяжелом физическом и психологическом состоянии. Только отойдут, их отправят в центр реабилитации животных в Испании. Водителя фуры задержали за издевательство над животными.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как китайский ресторатор превратил собак в панд и стал центром скандала. Идею владельца кафе раскритиковали зоозащитники, да и посетители возмущены. Ведь краска, которой он покрасил животных, может навредить животным.

Но не только у китайских зоозащитников появился повод бить тревогу. Украинские активисты обеспокоены тем, что догхантеры активизировались в Украине. Отраву закидывают во дворы частных домов и раскладывают в местах выгула. Страдают и уличные псы, и домашние.

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