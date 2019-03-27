Спецслужбы Австрии задержали иракца, который планировал теракты в Германии
На месте потенциального преступления спецслужбы обнаружили флаг группировки "Исламское государство"
Спецслужбы Австрии провели задержание в Вене гражданина Ирака, который подозревается в планировании террористической атаки на скоростные поезда ICE в Германии. Об этом сообщило в среду Австрийское агентство печати со ссылкой на прокуратуру Вены.
Причиной задержания 42-летнего иракца стало совместное расследование австрийских и германских силовиков после того, как на территории Германии в конце 2018 года было предотвращено две крупных железнодорожных аварии. Сначала на участке между Нюрнбергом и Мюнхеном злоумышленники натянули над путями стальной трос между опорами линии электропередач, в которые врезался поезд и чудом не произошло крупной катастрофы. Затем вблизи Дортмунда на путях были обнаружены бетонные блоки.
В случае наезда высокоскоростного поезда на эти препятствия могла произойти крупная катастрофа. На месте потенциального преступления спецслужбы обнаружили флаг группировки "Исламское государство" и послание на арабском языке с угрозой устроить в Европе крупные аварии поездов. По заявлению прокуратуры Вена, крупных железнодорожных аварий и жертв удалось избежать благодаря технической ошибке в расчетах преступников.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов ФРГ утром провели антитеррористические рейды в ряде городов в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц, в результате которых задержаны 11 человек.
Напомним, федеральный прокурор Германии Петер Франк предупредил об опасности террористических нападений с использованием биологического оружия.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Спецслужбы Австрии задержали иракца, который планировал теракты в Германии". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Австрии запретят движение, которое финансировал стрелок из Крайстчерча
Австрийский канцлер Себастьян Курц призывает не допускать терпимости к опасным идеологиям
В Германии предотвратили масштабный теракт: задержаны 11 человек
По версии прокуратуры, предполагаемые экстремисты уже наладили контакты с потенциальными поставщиками оружия