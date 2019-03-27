Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Спецслужбы Австрии задержали иракца, который планировал теракты в Германии

Сегодня, 12:42

На месте потенциального преступления спецслужбы обнаружили флаг группировки "Исламское государство"

Фото: AFP
Спецслужбы Австрии задержали иракца, который планировал теракты в Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b53/1ea/5c9b531ea2ee8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b53/1ea/5c9b531ea2ee8.jpg Евросоюз На месте потенциального преступления спецслужбы обнаружили флаг группировки «Исламское государство»

Спецслужбы Австрии провели задержание в Вене гражданина Ирака, который подозревается в планировании террористической атаки на скоростные поезда ICE в Германии. Об этом сообщило в среду Австрийское агентство печати со ссылкой на прокуратуру Вены.

Причиной задержания 42-летнего иракца стало совместное расследование австрийских и германских силовиков после того, как на территории Германии в конце 2018 года было предотвращено две крупных железнодорожных аварии. Сначала на участке между Нюрнбергом и Мюнхеном злоумышленники натянули над путями стальной трос между опорами линии электропередач, в которые врезался поезд и чудом не произошло крупной катастрофы. Затем вблизи Дортмунда на путях были обнаружены бетонные блоки.

В случае наезда высокоскоростного поезда на эти препятствия могла произойти крупная катастрофа. На месте потенциального преступления спецслужбы обнаружили флаг группировки "Исламское государство" и послание на арабском языке с угрозой устроить в Европе крупные аварии поездов. По заявлению прокуратуры Вена, крупных железнодорожных аварий и жертв удалось избежать благодаря технической ошибке в расчетах преступников.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов ФРГ утром провели антитеррористические рейды в ряде городов в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц, в результате которых задержаны 11 человек.

Напомним, федеральный прокурор Германии Петер Франк предупредил об опасности террористических нападений с использованием биологического оружия

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Австрия, Германия, теракт

Вы сейчас просматриваете новость " Спецслужбы Австрии задержали иракца, который планировал теракты в Германии". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Австрии запретят движение, которое финансировал стрелок из Крайстчерча

Сегодня, 12:14

Австрийский канцлер Себастьян Курц призывает не допускать терпимости к опасным идеологиям

Стрелок из Новой Зеландии переводил деньги ультраправым в Австрии

Вчера, 16:19

Задержанный по обвинению в нападении на мечети в Новой Зеландии посещал Австрию в 2018 году

В Германии предотвратили масштабный теракт: задержаны 11 человек

22 марта, 18:14

По версии прокуратуры, предполагаемые экстремисты уже наладили контакты с потенциальными поставщиками оружия

СБУ предотвратила теракт в метро Харькова, подготовленный спецслужбами России

22 марта, 11:22

Должна была взорваться бомба с гайками

Еще две области: озвучен новый план Путина по захвату Украины

Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Разведка США: Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Кремль уличили в сокрытии правды о Крымском мосте

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Пиарное самоубийство Гладковских
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Сегодня, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Пенсионерам сулят выдать 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Вчера, 07:00

Власти говорят о новых доплатах. Эксперты: не хватает роста экономики

17-летняя дочь Михайлова поменяла имя и стала красавицей

Исповедь успешного мужчины, который женился на молоденькой

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались