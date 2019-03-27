Спецслужбы Австрии задержали иракца, который планировал теракты в Германии

На месте потенциального преступления спецслужбы обнаружили флаг группировки "Исламское государство"

Фото: AFP

Спецслужбы Австрии задержали иракца, который планировал теракты в Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b53/1ea/5c9b531ea2ee8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b53/1ea/5c9b531ea2ee8.jpg 2019-03-27T12:42:00+02:00 Евросоюз На месте потенциального преступления спецслужбы обнаружили флаг группировки «Исламское государство»

Спецслужбы Австрии провели задержание в Вене гражданина Ирака, который подозревается в планировании террористической атаки на скоростные поезда ICE в Германии. Об этом сообщило в среду Австрийское агентство печати со ссылкой на прокуратуру Вены.

Причиной задержания 42-летнего иракца стало совместное расследование австрийских и германских силовиков после того, как на территории Германии в конце 2018 года было предотвращено две крупных железнодорожных аварии. Сначала на участке между Нюрнбергом и Мюнхеном злоумышленники натянули над путями стальной трос между опорами линии электропередач, в которые врезался поезд и чудом не произошло крупной катастрофы. Затем вблизи Дортмунда на путях были обнаружены бетонные блоки.

В случае наезда высокоскоростного поезда на эти препятствия могла произойти крупная катастрофа. На месте потенциального преступления спецслужбы обнаружили флаг группировки "Исламское государство" и послание на арабском языке с угрозой устроить в Европе крупные аварии поездов. По заявлению прокуратуры Вена, крупных железнодорожных аварий и жертв удалось избежать благодаря технической ошибке в расчетах преступников.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов ФРГ утром провели антитеррористические рейды в ряде городов в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц, в результате которых задержаны 11 человек.

Напомним, федеральный прокурор Германии Петер Франк предупредил об опасности террористических нападений с использованием биологического оружия.

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