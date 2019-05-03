Сперва смотрите на себя: Дуда поставил на место Сергея Лаврова

Польский президент указал России на ее военную и агрессивную активность в Калининградской области

Фото: Flickr

Прежде чем критиковать США за увеличение своего военного присутствия в Польше, России следовало бы трезво посмотреть на свои собственные действия.

Так заявил президент Польши Анджей Дуда, отвечая упреки со стороны главы МИД России Сергея Лаврова, который назвал рост численности американских военных нарушением акта Россия-НАТО.

"Если мы к чему-то призываем или протестуем против чего-то, то сначала следует смотреть на себя и начинать с себя. Поэтому министр Лавров также должен сначала взглянуть на действия России, например, в Калининградской области. Тогда он сам увидит, хотя он это и так прекрасно знает, что именно они уже много лет ведут наступательную политику, гонку вооружений и это не вопрос обороны", – сказал он, выступая на польском телевидении.

Дуда напомнил о том, что Североатлантический альянс изначально создавался как оборонительный, а не агрессивный союз.

"Однако то, что происходит в Калининградской области, часто является вооружением наступательного характера", – добавил польский президент, выразив надежду на то, что переговоры об американской базе Форт Трамп и присутствии войск США в Польше завершатся уже в этом году.

30 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что увеличение американского контингента в Польше нарушает обязательства, предусмотренные в Акте Россия-НАТО с 1997 года, а увеличение количества американских солдат в Польше отражает желание США "разорвать все механизмы безопасности, которые существовали в евроатлантическом регионе".

Напомним, ранее командующий американскими ВВС в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс отметил, что создание на территории Польши базы армейской авиации отвечало бы интересам США.

Также, как мы уже писали, пресс-секретарь Дуды Блажей Спыхальский сообщил, что Варшава рассматривает вариант с увеличением американского военного контингента в Польше.

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