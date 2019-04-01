Спикер британского парламента допустил до голосования четыре альтернативы сделке о Brexit

В случае принятия хотя бы одной из альтернатив британский Кабмин столкнется с серьезным давлением

Фото: Getty Images

Спикер британского парламента допустил до голосования четыре альтернативы сделке о Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2d5/802/5c92d580249e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2d5/802/5c92d580249e0.jpg 2019-04-01T20:07:00+03:00 Евросоюз В случае принятия хотя бы одной из альтернатив британский Кабмин столкнется с серьезным давлением

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу допустил до голосования четыре альтернативы по реализации выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, которые были предложены депутатами после очередного отклонения проекта соглашения об условиях Brexit. Об этом сам Беркоу заявил в нижней палате парламента, которая позднее в понедельник проведет голосование по этим предложениям. Выступление спикера транслировалось в прямом эфире на парламентском телеканале.

Среди альтернатив, которые через несколько часов рассмотрят британские законодатели, числятся следующие: создание нового таможенного союза с ЕС, вступление страны в Европейскую ассоциацию свободной торговли и сохранение ее членства в Европейской экономической зоне, проведение второго референдума по Brexit, а также выбор между сценариями с отсутствием сделки и отзывом статьи 50 Лиссабонского договора, то есть отмены Brexit.

Результаты голосования не будут иметь обязывающей силы для правительства, однако в случае принятия хотя бы одной из альтернатив кабмин столкнется с серьезным давлением, что может спровоцировать внеочередные выборы в парламент страны. По данным газеты Guardian, британский премьер-министр Тереза Мэй поручила членам кабмина воздержаться от участия в голосовании.

Напомним, на недавнем саммите глав государств и правительств ЕС было решено отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". В противном случае страна прокинут Евросоюз 12 апреля.

В то же время, британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов развития событий вокруг выхода из ЕС, включая, в том числе, "жесткий" Brexit, его отмену вовсе и проведение повторного референдума.

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