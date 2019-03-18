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Спикер британской Палаты общин выступил против нового голосования по сделке о Brexit

Сегодня, 19:49

Для проведения еще одного, третьего, голосования Мэй обязана внести изменения в предложение

Фото: AFP
Спикер британской Палаты общин выступил против нового голосования по сделке о Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/80a/9a0/5c880a9a0f8aa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/80a/9a0/5c880a9a0f8aa.jpg Евросоюз Для проведения еще одного, третьего, голосования Мэй обязана внести изменения в предложение

Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу исключил проведение очередного голосования по Brexit, если британский премьер-министр Тереза Мэй не внесет изменения в предложение об условиях выхода Великобритании из ЕС, сообщает в понедельник сайт газеты Independent.

По его словам, премьер-министр не может выступить с тем же самым предложением в третий раз.

"Британское правительство не вправе передать в палату общин точно такое же предложение (по Brexit – Ред.) или предложение, по существу повторяющее то, по которому на прошлой неделе проводилось голосование и против которого высказались 149 парламентариев", - сказал Беркоу.

Таким образом, для проведения еще одного, третьего, голосования Мэй обязана внести изменения в предложение о выходе Британии из ЕС, пишет Independent.

Ранее стало известно, что британский парламент может во вторник проголосовать по Brexit, если будут шансы на поддержку соглашения.

Парламент Британии уже дважды голосовал по данному вопросу и оба раза отверг предложенное соглашение по Brexit.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании не собирается повторно выносить на голосование Палаты общин соглашение об условиях выхода страны из Евросоюза при отсутствии его достаточной поддержки.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что решение о переносе даты выхода Великобритании из состава Евросоюза, который в настоящее время назначен на 29 марта, должны единогласно принять все 27 стран - членов сообщества. Соответствующий запрос должен рассмотреть Евросовет и учесть все обстоятельства.

Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 — против.

Напомним, что 13 марта этого года парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации Brexit без соглашения при любых обстоятельствах.

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Тег Великобритания, Евросоюз, Brexit

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Источник:

ТАСС

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