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Спокойствия не будет: эксперт сделал прогноз для Британии после выборов

13 ноября, 12:02

Виталий Рябошапка

Поляризация в британской политике значительно усиливается, говорит Илья Куса

REUTERS/Simon Dawson

REUTERS/Simon Dawson

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Назначенные на 12 декабря и подписанные королевой Елизаветой II досрочные парламентские выборы не принесут желаемого спокойствия Великобритании.

Об этом эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

"Ввиду ухода как от консерваторов, так и от лейбористов умеренных депутатов, поляризация в британской политике значительно усиливается. Между партиями будет очень жесткая борьба. И это проблема. Потому что если тенденции останутся, то будущий парламент окажется еще менее договороспособным", – говорит Илья Куса.

И даже уверенная победа консерваторов и популистов Фарджа, может, и решит проблему Брексита. Но тотчас создаст новые проблемы в виде, например, "шотландского вопроса". Одно понятно: период политической турбулентности в Британии далек от завершения.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин способен нанести большой вред своей стране, если он станет премьер-министром по итогам досрочных выборов.

При этом Трамп поддержал кандидатуру нынешнего премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, высказавшись за то, чтобы тот объединил свои силы с Фараджем в борьбе за выход Великобритании из состава ЕС.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Беспощадные и бессмысленные: что решают досрочные выборы в Британии" .

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Борис Джонсон выборы в парламент Brexit Илья Куса

Источник: Сегодня

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