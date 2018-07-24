Спортсмен из Польши спустился на лыжах со второй вершины мира

Вчера, 12:59

Следующим своим пунктом спуска поляк выбрал Эверест


Поляк Анджей Баргель сначала поднялся с напарником на вторую вершину мира – гору Чогори – а потом спустился на лыжах к ее подножию.

По дороге из-за плохой видимости, останавливался на 8-ми тысячах метров и час отдыхал, пока было светло. В этом году спортсмен планирует спуститься на лыжах уже с самой высокой точки мира – горы Эверест.

Также недавно 69-летний альпинист без обеих ног покорил Эверест. Ся Боюй смог подняться на самую высокую гору мира с пятой попытки. Впервые взять высоту попробовал, когда ему было 25. Тогда из-за обморожения он потерял обе ноги. Впрочем, мужчина не оставил любимое дело и годами готовился к решающему подъему.

Ранее высочайшую вершину мира покорил человек на инвалидной коляскеПравда, лишь частично. Этот герой – австралиец Скотт Дулан. Он добрался до базового альпинистского лагеря – а это на высоту более пяти тысяч метров. Путешествие длилась 10 дней. Преимущественно на коляске. Австралиец говорит – хотел мотивировать собственным примером людей с инвалидностью. К восхождению он готовился почти год.
Польша, альпинист, спуск, лыжник, чогори
Источник:

"Сегодня"

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