Спортсмен из Польши спустился на лыжах со второй вершины мира

Поляк Анджей Баргель сначала поднялся с напарником на вторую вершину мира – гору Чогори – а потом спустился на лыжах к ее подножию.

По дороге из-за плохой видимости, останавливался на 8-ми тысячах метров и час отдыхал, пока было светло. В этом году спортсмен планирует спуститься на лыжах уже с самой высокой точки мира – горы Эверест.

Также недавно 69-летний альпинист без обеих ног покорил Эверест. Ся Боюй смог подняться на самую высокую гору мира с пятой попытки. Впервые взять высоту попробовал, когда ему было 25. Тогда из-за обморожения он потерял обе ноги. Впрочем, мужчина не оставил любимое дело и годами готовился к решающему подъему.

Ранее высочайшую вершину мира покорил человек на инвалидной коляске. Правда, лишь частично. Этот герой – австралиец Скотт Дулан. Он добрался до базового альпинистского лагеря – а это на высоту более пяти тысяч метров. Путешествие длилась 10 дней. Преимущественно на коляске. Австралиец говорит – хотел мотивировать собственным примером людей с инвалидностью. К восхождению он готовился почти год.