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Споры по Brexit: несколько министров кабинета Мэй могут уйти в отставку

Сегодня, 08:00

Мэй "ждет полный крах", если у нее не получится провести сделку по Brexit через парламент

Тереза Мэй
Тереза Мэй. Фото: AFP
Споры по Brexit: несколько министров кабинета Мэй могут уйти в отставку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/396/d18/5c9396d1832fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/396/d18/5c9396d1832fd.jpg Евросоюз Мэй «ждет полный крах», если у нее не получится провести сделку по Brexit через парламент

На фоне разногласий по условиям выхода Великобритании из Евросоюза ряд министров кабинета Терезы Мэй могут подать в отставку. Об этом сообщают местные СМИ.

Газета "The Sunday Times" отмечает, что Мэй "предупредят, что ее правительство ждет полный крах, если у нее не получится провести сделку по Brexit через парламент".

Согласно информации газеты, некоторые члены кабинета министров, поддерживающие выход страны из ЕС, намерены подать в отставку, если Мэй выступит за сохранение Британии в едином таможенном союзе с ЕС, либо выскажется в поддержку участия Соединенного Королевства в майских выборах в Европарламент. Кроме того, по меньшей мере шесть министров, которые выступают за сохранение страны в составе Евросоюза, уйдут со своих постов в случае поддержки Мэй выхода страны из ЕС без сделки.

О своем намерении покинуть министерские посты они намерены сообщить в ходе воскресных консультаций, которые проведет Мэй.

Напомним, на недавнем саммите глав государств и правительств ЕС было решено отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". В противном случае страна прокинут Евросоюз 12 апреля.

В то же время, британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов развития событий вокруг выхода из ЕС, включая, в том числе, "жесткий" Brexit, его отмену вовсе и проведение повторного референдума.

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Тег Великобритания, отставка, Кабинет министров, Мэй, Brexit

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ТАСС

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