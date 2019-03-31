Споры по Brexit: несколько министров кабинета Мэй могут уйти в отставку
Мэй "ждет полный крах", если у нее не получится провести сделку по Brexit через парламент
На фоне разногласий по условиям выхода Великобритании из Евросоюза ряд министров кабинета Терезы Мэй могут подать в отставку. Об этом сообщают местные СМИ.
Газета "The Sunday Times" отмечает, что Мэй "предупредят, что ее правительство ждет полный крах, если у нее не получится провести сделку по Brexit через парламент".
Согласно информации газеты, некоторые члены кабинета министров, поддерживающие выход страны из ЕС, намерены подать в отставку, если Мэй выступит за сохранение Британии в едином таможенном союзе с ЕС, либо выскажется в поддержку участия Соединенного Королевства в майских выборах в Европарламент. Кроме того, по меньшей мере шесть министров, которые выступают за сохранение страны в составе Евросоюза, уйдут со своих постов в случае поддержки Мэй выхода страны из ЕС без сделки.
О своем намерении покинуть министерские посты они намерены сообщить в ходе воскресных консультаций, которые проведет Мэй.
Напомним, на недавнем саммите глав государств и правительств ЕС было решено отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". В противном случае страна прокинут Евросоюз 12 апреля.
В то же время, британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов развития событий вокруг выхода из ЕС, включая, в том числе, "жесткий" Brexit, его отмену вовсе и проведение повторного референдума.
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