Сравнил с большевиками: Дуда попал в скандал из-за высказываний об ЛГБТ

Президент Польши Анджей Дуда, который ранее дал согласие на интронизацию Иисуса Христа как короля Польши, назвал ЛГБТ идеологией и сказал, что она "еще более разрушительна" для поляков, чем коммунистический режим. Такое заявление он сделал во время предвыборного мероприятия в городе Бжег, пишет Gazeta Wyborcza.
Дуда заявил, что поколение его родителей боролось против коммунистической идеологии в течение 40 лет, и "они делали это не для того, чтобы появилась новая идеология, которая кажется еще более разрушительной".
Он назвал движение ЛГБТ идеологией необольшевизма.
Как сообщают польские СМИ, это заявление вызвало шквал негодований в соцсетях, ведь некоторые пользователи считают это проявлением гомофобии.
Ранее Дуда заявлял, что выступает против однополых браков и усыновления нетрадиционными парами детей, а также планирует отменить уроки ЛГБТ-просвещения в школах.
Напомним , в Польше 13 октября 2019 года прошли выборы в парламент. Поляки выбирали 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов.
Также мы писали, чтов прошлом году в Киеве прошел "Марш равенства". Активисты называют "прайд" главным правозащитным событием лета: он оказался самым массовым среди подобных мероприятий, проходивших в Киеве за прошедшие годы.
Однако без проблем это не обошлось. На посетителей кинопоказа в рамках "Киев Прайд" 19 июня напали неизвестные в балаклавах. По словам одного из пострадавших, нападение сопровождалось избиением ногами, также использовался перечный газ.
Также в Харькове напали на представителей ЛГБТ:
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