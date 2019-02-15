Сразу несколько стран-членов НАТО признали нарушение Россией ракетного договора – Столтенберг
Столтенберг еще раз призвал Россию вернуться к выполнению Договора
Сразу несколько стран-членов НАТО признали нарушение Россией договора об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРМСД). Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.
"Наше беспокойство относительно ДРМСД появилось почти 6 лет назад. Тогда США, консультируясь с НАТО, подняло этот вопрос с Россией ... Но мы должны понять, что не только США, а сразу несколько союзников самостоятельно определили, что Россия нарушает Договор. В Европе нет новых ракет НАТО, но все больше становится российских ракет", — отметил Столтенберг.
По его словам, с тех пор прошло около 30 встреч между НАТО и Россией, где поднимался этот вопрос. Последняя такая встреча состоялась недавно в формате Совета Россия-НАТО, во время которой НАТО вновь призвал Россию вернуться к выполнению ДРМСД.
Кроме того, Столтенберг еще раз призвал Россию вернуться к выполнению Договора.
Накануне Йенс Столтенберг, заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к действиям в новой реальности, при которой Россия разместит значительные ядерные военные мощности у своих европейских границ.
Ранее сообщалось, что НАТО считает новые ракеты России и агрессию в Украине частью единой картины.
Напомним, Столтенберг, действия НАТО по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе является следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Сразу несколько стран-членов НАТО признали нарушение Россией ракетного договора – Столтенберг". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В НАТО должны готовиться к большому количеству российских ракет в Европе – Столтенберг
НАТО оставляет для России окно в 6 месяцев для восстановления действия ДРСМД
США помешают работе Ирана над ракетной программой — Помпео
Госсекретарь США отметил, что Вашингтон действует в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН