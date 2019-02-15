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Сразу несколько стран-членов НАТО признали нарушение Россией ракетного договора – Столтенберг

Вчера, 23:38

Столтенберг еще раз призвал Россию вернуться к выполнению Договора

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Сразу несколько стран-членов НАТО признали нарушение Россией ракетного договора – Столтенберг //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/03f/c2b/5c603fc2ba4e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/03f/c2b/5c603fc2ba4e5.jpg Евросоюз Столтенберг еще раз призвал Россию вернуться к выполнению Договора

Сразу несколько стран-членов НАТО признали нарушение Россией договора об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРМСД). Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

"Наше беспокойство относительно ДРМСД появилось почти 6 лет назад. Тогда США, консультируясь с НАТО, подняло этот вопрос с Россией ... Но мы должны понять, что не только США, а сразу несколько союзников самостоятельно определили, что Россия нарушает Договор. В Европе нет новых ракет НАТО, но все больше становится российских ракет", — отметил Столтенберг.

По его словам, с тех пор прошло около 30 встреч между НАТО и Россией, где поднимался этот вопрос. Последняя такая встреча состоялась недавно в формате Совета Россия-НАТО, во время которой НАТО вновь призвал Россию вернуться к выполнению ДРМСД.

Кроме того, Столтенберг еще раз призвал Россию вернуться к выполнению Договора.

Накануне Йенс Столтенберг, заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к действиям в новой реальности, при которой Россия разместит значительные ядерные военные мощности у своих европейских границ. 

Ранее сообщалось, что НАТО считает новые ракеты России и агрессию в Украине частью единой картины.

Напомним, Столтенберг, действия НАТО по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе является следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей.

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Тег НАТО, ракеты, Столтенберг

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Источник:

УНН

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