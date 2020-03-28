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США и Европа договорились сотрудничать в борьбе с коронавирусом

28 марта, 14:07

Руслан Ровик

Америка и Европа увеличат помощь наиболее уязвимым странам

США и Евросоюз договорились о совместных действиях в борьбе с коронавирусом – усилят сотрудничество и увеличат гуманитарную помощь наиболее уязвимым странам.

Об этом шла речь в телефонном разговоре государственного секретаря Майкла Помпео и высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, о котором сообщили на сайте Европейской службы внешних действий.

"Стороны обсудили пандемию коронавируса. Высокий представитель Боррель подчеркнул важность сотрудничества и международной солидарности. В свете глобального измерения этого вызова и с опорой на важное трансатлантическое партнерство ЕС и США имеют возможности для того, чтобы сделать существенный вклад в международные усилия по преодолению пандемии", - говорится в сообщении.

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В Брюсселе также напомнили о необходимости группировать усилия для борьбы с инфекцией и правильно информировать граждан. Помпео и Боррель согласовали совместное международное сотрудничество и усиление гуманитарной помощи медицинского направления для наиболее уязвимых государств.

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Стоит отметить, что в Украине от вируса больше всего пострадали сравнительно молодые люди. Читайте подробнее, кто в Украине больше всего заражается коронавирусом.

В то же время исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" рассказал, что в нашей стране инфекцией могут заразиться от 7 до 22 миллионов человек. По его словам, вирус теряет свою активность. По словам специалиста, свойства вируса постепенно приближаются к свойствам обычного гриппа.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США Европа коронавирус

Источник: Сегодня

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