США и Польша проводят учения недалеко от границ России

Бронетанковые войска проводят маневры на Дравском полигоне

Фото: AFP

США и Польша проводят учения недалеко от границ России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/861/4d6/5c78614d638de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/861/4d6/5c78614d638de.jpg 2019-03-22T12:51:00+02:00 Евросоюз Бронетанковые войска проводят маневры на Дравском полигоне

На севере Польши стартовали американо-польские военные учения. Американская бронетанковая часть из Техаса начала маневры на военном полигоне вблизи города Дравско-Поморское. Во время учений солдаты сухопутных войск проверят и улучшат способности перегруппировываться, разворачиваться в чрезвычайных ситуациях, а также перевозить тяжелую технику на большие расстояния.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что это первые учения подразделений армии США такого большого масштаба. В Дравско-Поморское прибыло более 1,5 тысяч американцев, а также примерно 700 единиц тяжелой техники.

На Дравском полигоне совместно с американскими военными маневры проводят военные польской 12-й механизированной дивизии и 11-й бронетанковой дивизии. Учения продлятся несколько недель.

По словам министра Мариуша Блащака, присутствие такого большого количества солдат из США – это доказательство того, насколько серьезно Польша и Соединенные Штаты относятся к вопросу укрепления восточного фланга НАТО.

"Это доказательство действительного участия сил США в обеспечении безопасности на восточном фланге. А нам важно, чтобы польские и американские солдаты как можно лучше понимали друг друга, чтобы так сдерживали возможного противника", - подчеркнул польский министр обороны.

Глава оборонного ведомства напомнил, что постоянно идут активные переговоры на тему дополнительного увеличения присутствия войск США в Польше.

Напомним, в начале марта польский лидер Анджей Дуда сделал заявление по расширению присутствия НАТО в Польше. Он хочет не только постоянного присутствия войск Альянса на своей территории, но и побольше учений.

Позже глава МИД республики Яцек Чапутович рассказывал, когда в стране появится военная база США. По его словам, есть шанс, что до конца следующего года эта база будет закончена и будет готова к действию.

В феврале текущего года посол США в Варшаве Жоржетта Мосбахер подтвердил, что США отправят в Польшу дополнительные войска.

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