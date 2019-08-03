Конгресс США может заблокировать начало переговоров по этому вопросу

Фото: United States Department of Defense

США может отказаться от торговой сделки с Британией – известно условие https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F 2019-08-03T09:48:00+03:00 Евросоюз Конгресс США может заблокировать начало переговоров по этому вопросу

CША предупредили Великобританию об возможном отказе от соглашения о свободной торговле между двумя странами, если Лондонвведет налог на крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги. Об этом сообщил The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным источника, такое предупреждение передали правительству Великобритании "на нескольких уровнях". Кроме того, Конгресс США может заблокировать начало официальных переговоров по этому вопросу.

"Сообщение было следующим — если вы введете этот налог, мы не начнем с вами переговоры о свободной торговле", — указали в газете.

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Введение цифрового налога в размере двух процентов в Великобритании было предложено бывшим министром финансов Филипом Хаммондом. Новый налог должен быть оформлен на законодательном уровне осенью 2019 года и вступить в силу в апреле 2020 года. Ожидается, что к 2022 году он принесет в бюджет Великобритании более 400 млн фунтов стерлингов (около 486 млн долларов). При этом новый глава Минфина Саджид Джавид еще не объявлял свою позицию по этому вопросу.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с британским послом в Вашингтоне Кимом Дэрроком на фоне скандала с утечкой в СМИ его докладных записок с резкой критикой в адрес хозяина Белого дома.

Из-за этого скандала ранее Лондон и Вашингтон не стали проводить переговоры по торговым отношениям после Brexit.

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