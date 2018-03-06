США наказали Польшу за скандальный "антибандеровский закон" – СМИ

США ввели ограничительные меры против польской власти в связи с законом об Институте национальной памяти (ИНП), из-за которого у Польши возникли разногласия с несколькими государствами, в том числе с Израилем и Украиной. Об этом сообщает польское издание Onet, которое утверждает, что располагает соответствующими документами, подтверждающими это.

Согласно этим документам, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий не смогут посетить Белый дом и встретиться с президентом США Дональдом Трампом и другими американскими высокопоставленными лицами, пока в закон не будут внесены изменения.

По данным издания, после подписания закона об ИНП посол Польши в Вашингтоне провел ряд встреч с американскими чиновниками. Один из них, помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам Уэсс Митчелл, заявил, что закон неприемлем для США, поскольку ограничивает свободу выражения взглядов.

Митчелл прямо заявил, что до урегулирования споров вокруг закону США вводят запрет для правительства на двусторонние контакты с Польшей на высоком уровне в Белом доме.

Он также сказал, что в Конгрессе США растут антипольские настроения, тогда как Конгресс должен дать согласие на финансирование военных проектов в Польше, таких как размещение американской бригады.

Митчелл предупредил, что Конгресс может заблокировать финансирование военного сотрудничества, если польские власти не пойдут на уступки по закону об ИНП.

Отметим, что в мае к Польше на месяц переходит председательство в Совете Безопасности ООН. По этому случаю президент Дуда посетит Нью-Йорк и Чикаго. Планируется и визит в США премьера Моравецкого.

Польский МИД предполагал, что это будет одним из важнейших дипломатических событий 2018 года, и прилагал усилия для организации встречи с президентом Дональдом Трампом или вице-президентом Майком Пенсом.

Напомним, закон об Институте национальной памяти вступил в силу в Польше 1 марта.

Он предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Израиль выступил категорически против новых поправок в закон об Институте национальной памяти. США осудили решение президента Польши подписать скандальный закон.

В Украине, где этот документ получил название "антибандеровский закон" также выступили с критикой действий Варшавы.

Сайт "Сегодня" публиковал материал, в котором объясняется суть нового скандального польского закона.