США организовали масштабные учения НАТО вдоль границ России

Сегодня, 17:18

В учениях будут задействованы боевые самолеты и вертолеты США, беспилотники, бронетехника, артиллерия и минометы

Страны НАТО проведут учения. Фото: financialtribune.com
Страны НАТО проведут учения. Фото: financialtribune.com

Около 4 тыс. военнослужащих сил НАТО, бронетехника и авиация примут участие в военных учениях, которые пройдут летом на территории Латвии, сообщает в среду агентство BNS со ссылкой на начальника управления военных учений Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) страны Гунара Грикманиса.

С 3 по 15 июня на территории Латвии пройдут организованные США учения сухопутных войск и ВВС "Saber Strike". В рамках учений маневры пройдут также на территории Эстонии и Польши, сообщил Грикманис.

На территории Латвии в учениях Saber Strike на Адажском полигоне примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 13 стран НАТО. В учениях будут задействованы боевые самолеты и вертолеты США, беспилотники, бронетехника, артиллерия и минометы.

Одновременно с "Saber Strike" на территории Латвии, Литвы и Польши пройдут учения Swift Response, организаторами которых также выступили силы США в Европе. В этих учениях будут отрабатываться навыки быстрого реагирования воздушно-десантных сил. В Латвии из американских самолетов планируется в три этапа десантировать около 800 военнослужащих.

Кроме того, представители сил НАТО примут участие в учениях латвийских Вооруженных сил "Намейс 2018".

В масштабных учениях, которые пройдут на всей территории Латвии, будут задействованы военнослужащие, земессарги (члены добровольной вооруженной организации в составе латвийских ВС), резервисты, служащие МВД и представители вооруженных сил союзников, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Польше на базе ВВС под Познанью 14-25 мая пройдут масштабные учения военно-воздушных сил стран НАТО Tiger Meet.

"О своем участии заявили 22 эскадрильи из 13 стран, в частности из Италии, Испании, Чехии, Нидерландов, Германии, Бельгии, Венгрии, Швейцарии, Австрии, Франции и Великобритании", – сообщает Минобороны Польши.

Также мы сообщали, что американские военные отправили батарею "Патриотов" в Литву для учений. Система была развернута в Литве в рамках учений Tobruq legacy-2017, которые прошли с 11 по 22 июля 2017 года.
Россия, НАТО, учения
Источник:

Интерфакс-Украина

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