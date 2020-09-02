США пригрозили Лукашенко серьезными санкциями за насилие над протестующими

В Беларуси 25-е сутки продолжаются массовые протесты противников не признаваемого Западом президента Александра Лукашенко, а тем временем Соединенные Штаты и их партнеры в Европе совместно изучают возможность введения серьезных санкций против руководства республики.

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Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает ТАСС.

"Мы также внимательно следим за ситуацией в Беларуси, – сказал он. – Мы требуем немедленного прекращения насилия против них [протестующих] и освобождения всех, кто был несправедливо задержан".

По словам Помпео, среди задержанных был также гражданин США, и Вашингтон требует его освобождения.

"Мы тесно координируемся с нашими трансатлантическими партнерами и вместе рассматриваем возможность введения серьезных точечных санкций против всех, кто причастен к нарушениям прав человека и притеснениям", – добавил глава американской дипломатии.

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Сайт "Сегодня" также сообщал, что США могут рассмотреть санкции против России за силовое вмешательство в Беларуси.

Напомним, Канада потребовала от Беларуси освободить задержанных во время протестов.

Ранее сообщалось, что в Беларуси на протестах задержали почти 80 человек.

Видео: t.me/tutby_official

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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