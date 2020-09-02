Українська
$ 27,6
33,07
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

США пригрозили Лукашенко серьезными санкциями за насилие над протестующими

2 сентября, 18:27

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Майк Помпео потребовал освобождения задержанного ОМОНом американца

В Беларуси 25-е сутки продолжаются массовые протесты противников не признаваемого Западом президента Александра Лукашенко, а тем временем Соединенные Штаты и их партнеры в Европе совместно изучают возможность введения серьезных санкций против руководства республики.

Реклама

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает ТАСС.

"Мы также внимательно следим за ситуацией в Беларуси, – сказал он. – Мы требуем немедленного прекращения насилия против них [протестующих] и освобождения всех, кто был несправедливо задержан".

По словам Помпео, среди задержанных был также гражданин США, и Вашингтон требует его освобождения.

"Мы тесно координируемся с нашими трансатлантическими партнерами и вместе рассматриваем возможность введения серьезных точечных санкций против всех, кто причастен к нарушениям прав человека и притеснениям", – добавил глава американской дипломатии.

В тренде
Facebook и Twitter удалили аккаунты, связанные с российской "фабрикой троллей"
Реклама

Сайт "Сегодня" также сообщал, что США могут рассмотреть санкции против России за силовое вмешательство в Беларуси.

Напомним, Канада потребовала от Беларуси освободить задержанных во время протестов.

Ранее сообщалось, что в Беларуси на протестах задержали почти 80 человек.

Видео: t.me/tutby_official

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь санкции Александр Лукашенко Майк Помпео
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в Париже
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в ПарижеПолитика
Отравление Навального: Германия угрожает России последствиями
Отравление Навального: Германия угрожает России последствиямиЕвросоюз
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для Украины
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для УкраиныУкраина
Европа снова закрывает границы: первая страна объявила о запрете на въезд
Европа снова закрывает границы: первая страна объявила о запрете на въездЕвросоюз
"Они зажрались": Лукашенко угрожает "поставить на место" ЕвропуЭкономика
НАТО заявило о нарушении Россией воздушного пространства Альянса
НАТО заявило о нарушении Россией воздушного пространства АльянсаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять