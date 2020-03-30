США продлили карантин, а в Москве выпускают на улицу по спецпропускам: как мир борется с коронавирусом

Почти 35 тысяч смертей и более 741 тысячи заболеваний – таковы последние цифры по распространению COVID-19 в мире. На фоне этого спецрежим ввели в России. В Сочи закрыты все пляжи и горнолыжные курорты. А в Москве с сегодняшнего дня на улицу выпускают только по спецпропускам.

Новые роковые данные поступают и из Испании – в сутки там погибли 838 пациентов. А с начала вспышки почти 7000. По этому показателю страна уступает только Италии, где коронавирус унес уже более 10 тысяч жизней. Мадрид уже обратился за помощью к НАТО, накануне самолет Альянса доставил партию медицинских масок. О первых смертях от коронавируса сообщили Сирия и Боливия. А Президент США, который планировал завершить карантин до середины апреля, продлил его до конца месяца.

Дональд Трамп, президент США:

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"Пик смертности стоит ожидать в ближайшие две недели. Так подсчитали наши врачи. Поэтому в ближайшие недели важно соблюдать все правила карантина. Нет ничего хуже, чем объявлять победу еще до того, как она была добыта".

А ранее стало известно о том, что коронавирус, который вызывает COVID-19, мог спокойно распространяться среди людей в течение многих лет или даже десятилетий до внезапной вспышки, вызвавшей глобальный кризис в области здравоохранения. Об этом говорится в исследовании ведущих мировых вирусологов из Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии.

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