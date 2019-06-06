Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

США разместили самую современную систему ПВО в Румынии

6 июня, 16:54

Союзное воздушное командование НАТО возьмет на себя оперативный контроль над THAAD

Фото: Getty Images

США разместили свою самую современную систему воздушной и противоракетной обороны THAAD на военной базе Дэвеселу на юге Румынии/Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Система THAAD размещена в Румынии временно для обеспечения безопасности, пока армия США проводит обновление системы противоракетной обороны Aegis Ashore.

Союзное воздушное командование НАТО возьмет на себя оперативный контроль над THAAD в течение миссии. Это первый случай, когда этот ракетный комплекс был развернут в Европе под командованием НАТО.

"THAAD оставаться в эксплуатации в Румынии только тогда, когда летом будет проводиться техническое обслуживание и обновление Aegis Ashore", – заявили в Европейском командовании армии США, EUCOM.

Каждая из двух систем THAAD, размещенных в Румынии, имеет восемь ракет-перехватчиков. Каждая ракета весит около 1000 кг и имеет длину 7 м. Системы могут перехватывать баллистические ракеты малого и среднего радиуса действия.

В Дэвеселу вместе с противоракетной системой размещены около 1000 американских и румынских военных для усиления восточного фланга НАТО.

Ранее сообщалось, что американские военные провели предварительные обсуждения относительно развертывания мощной системы противоракетной обороны в Германии для усиления европейской обороны. 

Предложение установить систему противоракетной обороны США THAAD в Европе начало обсуждаться после выхода США из ядерного соглашения с Ираном. В то время как Европа и Соединенные Штаты находятся в противоречии относительно судьбы соглашения, они разделяют обеспокоенность по поводу продолжающейся разработки Ираном баллистических ракет.

Как известно, Румыния и Польша также установят противоракетные системы США Patriot в ответ на угрозу со стороны России.

Между тем, Соединенные Штаты Америки во второй раз подряд успешно испытали новую ракету-перехватчик SM-3 версии Block IIA, предназначенный для борьбы с боевыми ракетами среднего радиуса действия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, пво, THAAD

Вы сейчас просматриваете новость " США разместили самую современную систему ПВО в Румынии". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Ларова заявили, что РФ внимательно следит за ситуацией с размещением в Румынии системы ПРО THAAD

13 апреля, 21:19

У российской стороны возникли вопросы

США развернули в Израиле передовую систему ПРО

5 марта, 00:46

Израильское руководство неоднократно выражало озабоченность по поводу ракетной программы Ирана

Кабмин утвердил передислокацию сил ПВО в Украине

13 марта, 11:46

Таким образом военные намерены повысить обороноспособность государства и защитить украинское воздушное пространство

Замана оставил Украину без ПВО и авиации – Матиос

25 февраля, 15:14

Генерал подозревается в государственной измене своими действиями во время командования Вооруженными силами

Генерал СБУ раскрыл детали дела об убийстве ребенка копами

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

Донбасс и первые шаги: Разумков о планах Зеленского

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Кому полезна баня, а для кого она под запретом?

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Вчера, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Вчера, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Известное лекарство от давления признали опасным для сердца
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь