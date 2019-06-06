США разместили самую современную систему ПВО в Румынии

Союзное воздушное командование НАТО возьмет на себя оперативный контроль над THAAD

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США разместили свою самую современную систему воздушной и противоракетной обороны THAAD на военной базе Дэвеселу на юге Румынии/Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Система THAAD размещена в Румынии временно для обеспечения безопасности, пока армия США проводит обновление системы противоракетной обороны Aegis Ashore.

Союзное воздушное командование НАТО возьмет на себя оперативный контроль над THAAD в течение миссии. Это первый случай, когда этот ракетный комплекс был развернут в Европе под командованием НАТО.

"THAAD оставаться в эксплуатации в Румынии только тогда, когда летом будет проводиться техническое обслуживание и обновление Aegis Ashore", – заявили в Европейском командовании армии США, EUCOM.

Каждая из двух систем THAAD, размещенных в Румынии, имеет восемь ракет-перехватчиков. Каждая ракета весит около 1000 кг и имеет длину 7 м. Системы могут перехватывать баллистические ракеты малого и среднего радиуса действия.

В Дэвеселу вместе с противоракетной системой размещены около 1000 американских и румынских военных для усиления восточного фланга НАТО.

Ранее сообщалось, что американские военные провели предварительные обсуждения относительно развертывания мощной системы противоракетной обороны в Германии для усиления европейской обороны.

Предложение установить систему противоракетной обороны США THAAD в Европе начало обсуждаться после выхода США из ядерного соглашения с Ираном. В то время как Европа и Соединенные Штаты находятся в противоречии относительно судьбы соглашения, они разделяют обеспокоенность по поводу продолжающейся разработки Ираном баллистических ракет.

Как известно, Румыния и Польша также установят противоракетные системы США Patriot в ответ на угрозу со стороны России.

Между тем, Соединенные Штаты Америки во второй раз подряд успешно испытали новую ракету-перехватчик SM-3 версии Block IIA, предназначенный для борьбы с боевыми ракетами среднего радиуса действия.

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