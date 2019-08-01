Брюссель продолжит работать с Зарифом как с самым высоким дипломатом Ирана

Фото: REUTERS/Yves Herman

США ввели санкции против главы МИД Ирана: появилась реакция ЕС https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%B5%D1%81%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%B5%D1%81%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 2019-08-01T14:12:00+03:00 Евросоюз Брюссель продолжит работать с Зарифом как с самым высоким дипломатом Ирана

В Европейской комиссии выразили сожаление по поводу внесения Соединенными Штатами главы МИД Ирана в свой санкционный список. Об этом на брифинге в Брюсселе в среду сообщил представитель комиссии по внешнеполитическим вопросам.

"Мы выражаем сожаление по поводу этого решения", - отметил он, отвечая на вопрос, как в Еврокомиссии могут прокомментировать решение Вашингтона в контексте переговоров по сохранению иранской ядерной сделки.

"Со своей стороны мы продолжим работать с господином Зарифом как с самым высоким дипломатом Ирана и в контексте важности сохранения дипломатических каналов", - добавил представитель Европейской комиссии.

Напомним, США внесли министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в санкционный список. Решение объяснили тем, что Зариф действует от имени верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, против которого администрация США ввела санкции в конце июня.

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Согласно санкциям, вся "собственность и интересы в собственности" Зарифа, если они у него есть на территории Соединенных Штатов, будут заблокированы.

Как отметил сам иранский министр иностранных дел, попадание под американские санкции не влияет ни на него, ни на его семью, поскольку, по его словам, у него "нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана". По убеждению Зарифа, причина, по которой Вашингтон ввел эти ограничения, заключается в том, что США рассматривают его "как главного представителя Ирана во всем мире".

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Напомним, что в июле в Тегеране заявили, что для сохранения ядерной сделки европейцы должны обеспечить Ирану возможность ведения свободной торговли.

Как мы уже писали, ранее ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

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