США ввели запрет на въезд из Европы: в ЕС прокомментировали

Вашингтон не согласовывал свое решение с Брюсселем, отметил европейский дипломат

Соединенные Штаты не согласовывали и не координировали с Евросоюзом введение с пятницы, 13 марта, запрета на въезд в страну иностранцев, прибывающих из европейских государств, исключение сделано только для Великобритании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

"Не было ни предварительного уведомления, ни (попыток) скоординировать усилия, как сказал президент (США Дональд Трамп)", – отметил дипломат.

Кроме этого, ряд европейских послов в Вашингтоне в комментарии телеканалу CNN рассказали, что их никто не предупредил о столь жестких мерах.

"Мы знали, что какие-то ограничения на путешествия из Европы последуют, но не настолько жесткие. Что непонятно — так это исключение Великобритании и недостаток мер внутри страны", – цитируют журналисты посла Бельгии Дирка Вутерса.

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Официального заявления ЕС, как отмечает Reuters, пока не последовало.

О запрете на въезд из ЕС объявил президент Трамп, выступая с телеобращением к согражданам в связи с распространением в стране и мире нового коронавируса. Как пояснил глава вашингтонской администрации, исключения будут сделаны для американцев, которые проходят соответствующую проверку.

Согласно последним данным телекомпании CNN, которая ссылается на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1162, умерли 37 человек.

В почти половине штатов США введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. По данным Всемирной организацией здравоохранения, коронавирусом заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

Отметим, Кабинет министров с целью не допустить распространения в Украине коронавируса COVID-19 принял решение ввести общенациональный карантин, который продлится три недели – с 12 марта до 3 апреля.

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