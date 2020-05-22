США выходят из Договора об открытом небе из-за России: реакция ЕС

10 европейских стран сожалеют о решении Трампа, но будут и дальше соблюдать соглашение

Десять ведущих стран Европейского союза выразили сожаления в связи с решением президента США Дональда Трампа вывести страну из Договора об открытом небе.

Об этом говорится в совместном заявлении МИД Нидерландов, Швеции, Испании, Италии, Бельгии, Люксембурга, Финляндии, Франции, Чехии и Германии,

"Мы сожалеем в связи с объявлением администрации США о намерении выйти из Договора об открытом небе. Мы также разделяем обеспокоенность США по поводу выполнения Россией положений этого соглашения", – говорится в тексте документа.

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Договор об открытом небе МИД десяти государств назвали "действенным и полезным", а также "важнейшим элементом системы укрепления доверия, которая была создана в последние десятилетия для повышения прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе".

При этом страны-подписанты выразили намерение продолжать и в дальнейшем соблюдать соглашение, несмотря на выход из него США.

Что касается нарушений со стороны Кремля, который необоснованно ограничил полеты над Калининградом, страны выразили готовность и дальше "призывать Россию снять эти ограничения и продолжим наш диалог со всеми сторонами".

Напомним, что у Дональда Трампа решение выйти из Договора об открытом небе объяснили именно нарушениями сделки Россией, которая пускала свои самолеты над Белым домом, а также резиденциями американского главы в Кэмп-Дэвиде и Бедминстере.

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В прошлом году США вышли из другого важного соглашения из-за нарушений России:

США вышли из ракетного договора

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