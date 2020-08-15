США и Польша усилят военное сотрудничество: подписан договор

Польша и Соединенные Штаты заключили договор об усилении военного сотрудничества.

Реклама

Документ был подписан в Варшаве государственным секретарем США Майклом Помпео и польским министром обороны Мариушем Блащаком, сообщает ТАСС.

Церемония состоялась в президентском дворце в присутствии президента страны Анджея Дуды.

"В результате (подписания договора) в Польше не просто станет больше солдат США и американской инфраструктуры, но усилена гарантия, что в случае опасности солдаты Польши и США встанут плечом к плечу и защитят от любой угрозы", - сказал польский лидер.

Он также добавил, что на протяжении последних пяти лет происходило "небывалое развитие" сотрудничества Польши и США как в военной, так и в экономической сферах.

Реклама

В соответствии договором в Польшу будет переброшена дополнительно тысяча американских военных. Также предполагается создание передового центра командования пятого корпуса армии США.

На западе Польши планируется создать центр боевой подготовки, в городе Ласк — разместить эскадрилью беспилотников, а в Люблинце – подразделение спецназа США.

Договор предусматривает не только увеличение американского военного контингента в Польше, но и постоянный статус американского военного присутствия в стране.

В настоящее время в Польше размещены, по разным данным, от 4,5 тыс. до 5 тыс. военнослужащих США.

Напомним, посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк заявил, что результаты президентских выборов в Польше и США не повлияют на присутствие американских войск на польской территории .

Реклама

Также напомним, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что США приняли решение увеличить численность своего военного контингента в республике.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама