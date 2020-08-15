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США и Польша усилят военное сотрудничество: подписан договор

15 августа, 16:29

Руслан Ровик Руслан Ровик

На польской территории увеличится военное присутствие американцев

Польша и Соединенные Штаты заключили договор об усилении военного сотрудничества.

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Документ был подписан в Варшаве государственным секретарем США Майклом Помпео и польским министром обороны Мариушем Блащаком, сообщает ТАСС.

Церемония состоялась в президентском дворце в присутствии президента страны Анджея Дуды.

"В результате (подписания договора) в Польше не просто станет больше солдат США и американской инфраструктуры, но усилена гарантия, что в случае опасности солдаты Польши и США встанут плечом к плечу и защитят от любой угрозы", - сказал польский лидер.

Он также добавил, что на протяжении последних пяти лет происходило "небывалое развитие" сотрудничества Польши и США как в военной, так и в экономической сферах.

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В соответствии договором в Польшу будет переброшена дополнительно тысяча американских военных. Также предполагается создание передового центра командования пятого корпуса армии США.

На западе Польши планируется создать центр боевой подготовки, в городе Ласк — разместить эскадрилью беспилотников, а в Люблинце – подразделение спецназа США.

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Договор предусматривает не только увеличение американского военного контингента в Польше, но и постоянный статус американского военного присутствия в стране.

В настоящее время в Польше размещены, по разным данным, от 4,5 тыс. до 5 тыс. военнослужащих США.

Напомним, посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк заявил, что результаты президентских выборов в Польше и США не повлияют на присутствие американских войск на польской территории .

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Также напомним, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что США приняли решение увеличить численность своего военного контингента в республике.

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Польша США договор военные военное сотрудничество

Источник: ТАСС

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