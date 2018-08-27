Стала известна вторая наиболее важная проблема Германии

Сегодня, 18:32

Только за последние два года количество бездомных выросло на 30 процентов


Второй масштабной социальной проблемой после нелегальных мигрантов в Германии стали бездомные. Только за последние два года их количество там выросло на 30 процентов, и сейчас в Германии под открытым небом живут ... более 50 тысяч человек. Больше всего их в Берлине.

С другой стороны, в Берлине полно мест, где бездомные могут получить бесплатную еду. Есть много социальных центров, где можно принять душ, постирать вещи. Такие базовые потребности – бесплатно.

Социальные центры для бездомных есть в каждом районе Берлина. Они финансируются правительством, муниципалитетом или волонтерскими организациями.

К услугам бездомных личные шкафчики для хранения вещей, стиральные машины, душ, компьютеры с интернетом. Почти ежедневно здесь готовят и подают свежие блюда.

Более 50 процентов бездомных – это выходцы из разных стран Европы. Преимущественно это Восточная Европа. Из Украины тоже есть. Из России много. Когда-то все они приехали сюда в поисках работы, в поисках лучшей жизни. Как только работа находится – куча проблем отпадает. Но это сложно. Потому что большинство не знает языка.

Основной заработок бездомные получают сдавая бутылки. За одну можно выручить до 25 евроцентов (это 7-8 гривен). 

Ранее мы писали, что в Германии на 40 процентов увеличится число бездомных — до 1,2 миллиона человек. В настоящее время количество людей, у которых нет жилья, составляет 860 тысяч человек. При этом 440 тысяч из них — беженцы.
Германия, нелегалы, бомжи, бездомный
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

В Германии неизвестные подожгли двух бездомных

23 Июля, 12:51

Пострадавших доставили в больницу, их состояние - критическое 

Днепр

Фото: pixabay.com

В Днепре двое парней проведут 12 лет в тюрьме за зверское избиение бездомных

19 Июня, 15:20

Вследствие полученных травм один из пострадавших скончался на месте
Загрузка...

Украина

В украинском селе в доме без газа живет многодетная семья космополитов

13 Апреля, 01:03

Из Японии семья переехала из-за радиации после аварии на Фукусиме и частых землетрясений, у них пятеро детей, двое родились здесь

Россия

фото AFP

Депутаты из партии "друзей Путина" погорели на поездке из Германии в Россию

22 Мая, 07:44

Для членов партии "Альтернатива для Германии" арендовали частный самолет за 25 тысяч евро
Загрузка...