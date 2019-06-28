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Стали известны детали стрельбы возле мечети во Франции

28 июня, 13:45

Стрелка нашли неподалеку от места преступления

Фото: AFP

Стрельба у мечети города Бреста на западе Франции не является террористическим актом. Об этом сообщил прокурор Жан-Филипп Рекаппе.

"Собранные на настоящее время данные указывают на то, что не следует считать терактом данный инцидент", — заявил прокурор.

Он подчеркнул, что в связи с этим передавать расследование парижской прокуратуре по вопросам терроризма не будут.

В то же время прокурор подтвердил, что у мечети сделали несколько выстрелов. В результате ранены два человека, в том числе имам. По сведениям из полицейских источников, у имама четыре пулевых ранения — два в брюшную полость и два в ноги. Второй человек также ранен двумя пулями в ноги. По мнению врачей, угрозы для их жизни нет.

Правоохранители нашли стрелка неподалеку. Он совершил самоубийство. Также нашли и его предсмертную записку. По данным радиостанции Franceinfo, этот человек страдал от психических заболеваний. Он не фигурировал в базе данных полиции и не входил в состав каких-либо крайне правых организаций.

Напомним, в результате стрельбы в ходе двухмиллионного чемпионского парада баскетбольного клуба "Торонто Рэпторс" в канадском Торонто пострадали четыре человека.


Также, ранее в Днепре в одном из жилых домов на мужчину в подъезде напал неизвестный и стрелял в него из пистолета.

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Тег расследование, стрельба, мечеть, стрелок

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