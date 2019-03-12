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Стали известны подробности дела против сиделки Стивена Хокинга

Сегодня, 22:30

Медсестра ухаживала за ученым почти 15 лет

Фото: REX
Фото: REX.
Стали известны подробности дела против сиделки Стивена Хокинга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/816/02b/5c881602bc3a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/816/02b/5c881602bc3a6.jpg Евросоюз Медсестра ухаживала за ученым почти 15 лет

Родственники британского физика-теоретика Стивена Хокинга обвинили его сиделку — 61-летнюю Патрицию Дауди — в том, что она не смогла "обеспечить уход, которого заслуживал всемирно известный ученый". Медсестра ухаживала за ученым почти 15 лет, – сообщает Dailymail.

Как сообщили в Совете медсестер и акушерок (NMC), Дауди "не смогла поддерживать высокие стандарты профессионального ухода, которых заслуживал профессор Хокинг".

Также женщину обвиняют в финансовых проступках, недобросовестности и недостаточной квалификации. В Совете медсестер не уточнили, что именно Дауди делала не так. При этом медсестра перестала ухаживать за Хокингом как минимум за два года до его смерти.

Сейчас Дауди не может работать сиделкой. Ее членство в Совете медсестер и акушерок приостановили на время разбирательств.

О том, что родственники Хокинга выдвинули обвинения против его медсестры, стало известно в воскресенье, 10 марта. Тогда суть претензий не разглашалась.

Ранее мы писали, что ученые нашли лекарство от болезни Стивена Хокинга. Существующие методы лечения останавливают прогрессирование этого заболевания лишь на несколько месяцев.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 14 марта 2018 года умер Стивен Хокинг – знаменитый британский физик, известный как один из лучших научных умов в мире. Ученый скончался в своем доме в Кембридже рано утром.

В 80-х годах Хокинг перенес тяжелое воспаление легких, из-за которого необходимо было сделать несколько операций. Тогда же была сделана и трахеотомия, после которой Стивен полностью перестал говорить, но продолжал свою научную деятельность. Мы собрали ТОП-10 лучших цитат ученого.

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Тег сиделка, хокинг, Стивен Хокинг

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