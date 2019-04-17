Стало известно, что удалось спасти после пожара в соборе Парижской Богоматери

Шпиль собора в результате пожара обрушился, размещенные на нем 16 медных статуй не пострадали

Фото: REUTERS/Yves Herman.

В Париже продолжают оценивать ущерб, нанесенный предметам искусства и культуры во время пожара в Соборе Парижской Богоматери; на данный момент известно, что удалось спасти Терновый венец Иисуса Христа; вместе с другими представляющими ценность реликвиями и предметами он временно размещены в мэрии Парижа.

Несмотря на то, что шпиль собора в результате пожара обрушился, размещенные на нем 16 медных статуй не пострадали, поскольку неделю назад они были сняты с него для реставрации.

Удалось спасти ряд предметов интерьера и мебели, кресла, старинные подсвечники и часть алтаря. Судьба многих других предметов убранства пока остается неизвестной. Дело в том, что доступ внутрь собора по-прежнему ограничен. Серьезную обеспокоенность у специалистов вызывают разноцветные витражи. По мнению ряда экспертов, они могли были быть частично повреждены из-за высокой температуры во время пожара. Однако, согласно информации газеты Figaro, витражи пережили пожар и остались невредимы.

Под вопросом остается и состояние ряда больших картин, размещенных внутри Нотр-Дама. Из-за большого размера вынести их во время пожара не представлялось возможным. Специалисты опасаются, что картины могли пострадать в результате попадания на них воды во время тушения.

Согласно данным телеканала BFM TV, в общей сложности удалось спасти не менее 30% предметов искусства. При этом не указывается, идет ли речь только о предметах, вынесенных из собора или же и о тех, которые остаются в здании и не пострадали от огня.

Ранее сообщалось, что сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут. Решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама. Зашедшие в собор пожарные серьезно рисковали жизнью.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Как мы уже писали, на данный момент возгорание практически побороли - спасатели "добивают" мелкие очаги огня, которые остались внутри здания. Хотя с улицы уже дыма не видно, пожарные продолжают работать внутри - следят за остаточными очагами и охлаждают горячие конструкции, чтобы пожар не возобновился.

Ночное ЧП в Нотр-Даме является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться с видеосюжете:

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