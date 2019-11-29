Стало известно, где именно в Париже состоится саммит в "нормандском формате"

Саммит начнется в первые часы после полудня и завершится вечером

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Местом проведения саммита в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря в Париже, станет Елисейский дворец. Об этом говорится в сообщении администрации французского лидера.

"Саммит в "нормандском формате" состоится в Елисейском дворце в понедельник, 9 декабря. В нем примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский", — уточняется в сообщении.

В нем также указано, что "саммит начнется в первые часы после полудня и завершится вечером". Более подробная программа, как добавили в Елисейском дворце, будет сообщена позднее.

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Первая встреча в нормандском формате прошла 6 июня 2014 года, последняя — 19 октября 2016 года.

Как сообщали новости "Сегодня", 28 ноября Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили вопросы подготовки встречи в "нормандском формате" 9 декабря.

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В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон целью встречи Нормандской четверки назвал новые шаги в исполнении обязательств, которые взяли на себя стороны переговоров в Минске.

Также на днях и в Госдепе США сделали заявление по встрече Нормандской четверки, хоть американцев и нет в этом процессе. В ведомстве отметили, что полностью поддерживают Украину в этих переговорах и похвалили президента Зеленского за уже проделанную работу, чтобы эта встреча стала возможной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что российская сторона на "нормандских" переговорах намерена продвигать идею прямого контакта Киева с боевиками в вопросе урегулирования конфликта. Также Лавров хочет, чтобы Зеленский подробно изложил, как он сам видит свои действия по выполнению Минских договоренностей. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не завышать ожиданий от будущих переговоров.

Отметим, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале "Сегодня": Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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