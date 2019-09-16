Стало известно, какие основные вопросы будут обсуждать на сессии ПАСЕ

Зал заседаний ПАСЕ / Фото: AFP

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон выступит в Парламентской Ассамблее Совета Европы и ответит на вопросы парламентариев во вторник, 1 октября, во время сессии, посвященной 70-летию Совета Европы. Об этом говорится в повестке дня осенней сессии ПАСЕ, которая начинается 30 сентября.

Так, госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Амели де Монтшалин представит сообщение от Комитета министров, а недавно избранный генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратится к Ассамблее.

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В ходе осенней сессии Ассамблея также обсудит ситуацию с крымскими татарами, климатическими беженцами и трудовую миграцию в Восточной Европе.

Напомним, что комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам равенства и недискриминации перенес утверждение проекта доклада по оккупированному Россией Крыму.

Как мы писали ранее, с заявлением выступила на заседании Совета Безопасности постпред Великобритании при ООН Карен Пирс. Она заявила, что жители Крыма с украинским гражданством находятся в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам.

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