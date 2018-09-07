Стало известно, какую информацию в Польше собирал российский шпион

Сегодня, 13:12

Обвиняемый получал информацию благодаря своей работе в одном из департаментов Министерства экономики

В Польше завели дело российского шпиона. Фото: pixabay.com
В Польше завели дело российского шпиона. Фото: pixabay.com

Арестованный по обвинению в сотрудничестве с военной разведкой России экс-сотрудник Министерства экономики Польши Марек В, передавал российским спецслужбам информацию о планах польского правительства по газопроводу "Северный поток-2" и о важных для Польши инвестиционных проектах. Об этом пишет WNP.

Как отмечается, обвиняемый получал информацию благодаря своей работе в одном из департаментов Министерства экономики. После организационных изменений работал в Министерстве энергетики.

Как сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, обвиняемый работал над стратегическими для польской энергетической инфраструктуры проектами и получением финансирования ЕС на нужды диверсификации поставок газа из России.

Напомним, в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России задержали трех человек, которые передавали российским спецслужбам информацию за деньги. С 2014 года в стране было раскрыто в общей сложности 12 человек, которые подозреваются в шпионаже. Пять человек уже осуждены и получили различные сроки лишения свободы.

Ранее Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны.

Как сообщалось, ранее в районе города Казимеж-Дольны в Польше местная Служба военной контрразведки вместе с другими службами и полицией задержала российского шпиона.
Россия, Польша, шпионаж, шпион

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