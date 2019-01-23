Стало известно, когда Европарламент начнет процесс ратификации соглашения о Brexit

Депутаты могут начать процедуру в конце января

Фото: Getty Images

Стало известно, когда Европарламент начнет процесс ратификации соглашения о Brexit //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7b2/60b/5c47b260bd0e2.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7b2/60b/5c47b260bd0e2.jpg 2019-01-23T02:11:00+02:00 Евросоюз Депутаты могут начать процедуру в конце января

Европарламент рассчитывает на следующей неделе начать процедуру одобрения сделки о Brexit, о которой договорились Лондон и Брюссель. Об этом сообщает Reuters.

"Надеемся, что в конце января мы начнем нашу процедуру", – заявила депутат парламента Данута Гебнер, имея в виду одобрение сделки для того, чтобы она вступила в силу.

Она ожидает, что соглашение о Brexit будет передано в Европейский парламент в среду-четверг, чтобы депутаты могли завершить ратификацию до 29 марта.

Также Ги Верхофстадт, представитель парламента по Brexit, заявил на сессии во вторник, что начало процесса послужит важным сигналом.

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"Это означает, что пересмотр соглашения о выходе невозможный. Если повторные переговоры и возможны, то они будут касаться политической декларации, в которой мы не имеем ничего против глубоких будущих отношений между ЕС и Великобританией", - сказал он.

Напомним, накануне премьер-министр Тереза Мэй представила в британском парламенте альтернативный план Brexit, суть которого заключается в возобновлении переговоров с Брюсселем по вопросу пограничного контроля между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Кроме того, она выразила намерение добиваться выхода страны из Евросоюза, но приняв соглашение об этом с Брюсселем.

В то же время, согласно недавнему опросу, на повторном референдуме жители королевства готовы проголосовать за дальнейшее членство в ЕС.

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