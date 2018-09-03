Стало известно, когда Европарламент одобрит соглашение с Британией

Сегодня, 21:49

Вероятные сроки голосования впервые озвучиваются на официальном уровне

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Европейский парламент надеется, что сможет заключить любое соглашение с Лондоном только за две недели до того, как Британия выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.

Об этом заявила глава комитета по конституционным вопросам Европарламента Данута Хубнер.

"Мы должны голосовать на первом мартовском пленарном заседании. Второе (25-28 марта) будет слишком поздно, потому что после нас Совет ЕС должен вновь рассмотреть этот вопрос", – сказала Хубнер.

По ее словам, голосование, как ожидается, состоится на пленарном заседании 11-14 марта. Вероятные сроки впервые озвучиваются на официальном уровне.

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Как сообщается, Европарламент должен одобрить любое соглашение относительно Brexit, чтобы оно вступило в силу, а это означает, что в случае голосования "против" Британия выйдет из ЕС без соглашения.

Она отметила, что лидеры ЕС не знают, смогут ли они достичь успеха в завершении переговоров в октябре, или же они продолжатся в ноябре".

"Надеюсь, что не позже ноября", – сказала Хубнер, добавив, что дальнейшая задержка значительно увеличит риск самого разрушительного сценария – Brexit без соглашения.

Европарламент также хочет голосовать только после британского парламента, чтобы избежать одобрения соглашения, которое потом может быть отброшено в Лондоне.

Ранее сообщалось, что глава делегации Евросоюза на переговорах с Великобритании о выходе королевства из состава ЕС Мишель Барнье категорически против предложенного британским премьер-министром Терезой Мэй будущего торгового соглашения.
Великобритания, ЕС, Европарламент, соглашение, голосование, Brexit
Источник:

Reuters

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