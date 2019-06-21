Стало известно, когда состоится внеочередной саммит ЕС

Лидеры ЕС нацелены на достижение пакетного решения по назначениям на все ключевые посты

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Главы государств и правительств Евросоюза не договорились о кандидатуре на пост нового главы Еврокомиссии, для продолжения дискуссии созван внеочередной саммит ЕС 30 июня в Брюсселе. Об этом сообщил в пятницу глава Евросовета Дональд Туск.

"Ни за одного из кандидатов нет большинства, пока преждевременно говорить об именах. Мы встретимся снова на саммите 30 июня", — заявил он.

Туск подчеркнул, что лидеры ЕС нацелены на достижение пакетного решения по назначениям на все ключевые посты ЕС. Помимо главы Еврокомиссии, им нужно определить будущего преемника самого Туска на посту председателя Европейского совета, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который сменит Федерику Могерини, нового председателя Европарламента вместо Антонио Таяни и председателя Европейского Центробанка на смену Марио Драги.

"Мы намерены найти пакетное решение, которое бы отражало все многообразие Евросоюза. Пока я продолжу консультации, в том числе с Европейским парламентом", — заявил Туск. Фраза о "многообразии Евросоюза" означает, что среди новых руководителей институтов ЕС должны быть как мужчины, так и женщины, представляющие разные регионы и политические партии Евросоюза.

В свою очередь нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пошутил по этому поводу: "Я констатирую с определенным удовольствием, радостью и удовлетворением, что меня не так легко заменить". Он, впрочем, признал, что 30 июня достичь согласия будет не легче, чем на нынешнем саммите, однако "это должно быть сделано". Комментировать сложившуюся ситуацию более подробно он, также как и Туск, отказался, заявив, что "не считает правильным проводить пресс-конференцию в 2 часа ночи".

Полномочия Еврокомиссии Юнкера заканчиваются 31 октября, однако лидеры ЕС хотят договориться о кандидатуре его преемника до начала работы Европарламента нового созыва, первая сессия которого пройдет 2 июля в Страсбурге.

Ранее сообщалось, что главный кандидат на должность главы Еврокомиссии сохранил важный политический пост.

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент.

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий.

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