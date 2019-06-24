Стало известно, когда Совет ООН рассмотрит отчет по правам человека в Украине
Сессия продлится до 12 июля
В Женеве в Швейцарии в понедельник, 24 июня, открывается 41-я сессия Совета ООН по правам человека, где будут рассматриваться отчеты по этому вопросу почти в 30 странах, в том числе и в Украине. Об этом говорится на сайте ООН.
Обсуждение положения по правам человека в Украине запланировано на 10 июля.
Участники сессии обсудят около 60-ти тематических докладов, а также доклады о ситуации в отдельных странах, говорится в заявлении на сайте ООН.
"Ситуация с правами человека в Беларуси, Грузии и в Украине, доклады об обстоятельствах убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, о борьбе с коррупцией, о ранних браках и слежении в век цифровых технологий – некоторые пункты из большой повестки дня предстоящей сессии Совета ООН по правам человека, которая стартует 24 июня в Женеве", – говорится в заявлении.
Так, на сессии будет официально представлен отчет нового Специального докладчика ООН о положении с правами человека в Беларуси Анаиса Марена. Его обсуждение запланировано на 1 июля.
24 июня участникам сессии Совета по правам человека будет представлен документ о положении представителей сексуальных меньшинств в Грузии. На 10 июля запланирована устный обновленный доклад Верховного комиссара ООН по правам человека по Украине и диалог на эту тему, а на 11 июля – аналогичное заседание по Грузии.
В повестку дня также включены вопросы: борьбы с героизацию нацизма и неонацизмом, предотвращения геноцида,
защиты прав коренных народов, борьбы с торговлей женщинами и детьми, предотвращения ранним бракам,
защиты внутренне перемещенных лиц, борьбы с коррупцией.
В первый день сессии перед членами Совета выступит Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, президенты Болгарии Румен Радев и президент Маршалловых островов Хильда Хайн. Среди ораторов в первый день – министры иностранных дел Армении и Сомали, представители МИД Нидерландов, Молдовы и Норвегии.
Сессия продлится до 12 июля. В этом году Россия не входит в число 47 стран – членов Совета.
Напомним, глава Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров призвал власти Украины инициировать срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в аннексированном Крыму, где "продолжаются обыски российских силовиков в домах крымских татар, а российские суды приговаривают крымчан к длительным срокам заключения".
Также мы писали ранее о решении решении Международного трибунала ООН относительно пленных украинских моряков. Подробнее смотрите в материале.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, когда Совет ООН рассмотрит отчет по правам человека в Украине". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чубаров призвал Зеленского потребовать заседания Совбеза ООН из-за Крыма
"Иначе мы не остановим Россию и оставим крымскотатарский народ один на один с ней", – отметил глава Меджлиса