Стало известно, когда Совет ООН рассмотрит отчет по правам человека в Украине

Сессия продлится до 12 июля

Фото: AFP

В Женеве в Швейцарии в понедельник, 24 июня, открывается 41-я сессия Совета ООН по правам человека, где будут рассматриваться отчеты по этому вопросу почти в 30 странах, в том числе и в Украине. Об этом говорится на сайте ООН.

Обсуждение положения по правам человека в Украине запланировано на 10 июля.

Участники сессии обсудят около 60-ти тематических докладов, а также доклады о ситуации в отдельных странах, говорится в заявлении на сайте ООН.

"Ситуация с правами человека в Беларуси, Грузии и в Украине, доклады об обстоятельствах убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, о борьбе с коррупцией, о ранних браках и слежении в век цифровых технологий – некоторые пункты из большой повестки дня предстоящей сессии Совета ООН по правам человека, которая стартует 24 июня в Женеве", – говорится в заявлении.

Так, на сессии будет официально представлен отчет нового Специального докладчика ООН о положении с правами человека в Беларуси Анаиса Марена. Его обсуждение запланировано на 1 июля.

24 июня участникам сессии Совета по правам человека будет представлен документ о положении представителей сексуальных меньшинств в Грузии. На 10 июля запланирована устный обновленный доклад Верховного комиссара ООН по правам человека по Украине и диалог на эту тему, а на 11 июля – аналогичное заседание по Грузии.

В повестку дня также включены вопросы: борьбы с героизацию нацизма и неонацизмом, предотвращения геноцида,

защиты прав коренных народов, борьбы с торговлей женщинами и детьми, предотвращения ранним бракам,

защиты внутренне перемещенных лиц, борьбы с коррупцией.

В первый день сессии перед членами Совета выступит Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, президенты Болгарии Румен Радев и президент Маршалловых островов Хильда Хайн. Среди ораторов в первый день – министры иностранных дел Армении и Сомали, представители МИД Нидерландов, Молдовы и Норвегии.

Сессия продлится до 12 июля. В этом году Россия не входит в число 47 стран – членов Совета.

Напомним, глава Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров призвал власти Украины инициировать срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в аннексированном Крыму, где "продолжаются обыски российских силовиков в домах крымских татар, а российские суды приговаривают крымчан к длительным срокам заключения".

Также мы писали ранее о решении решении Международного трибунала ООН относительно пленных украинских моряков. Подробнее смотрите в материале.

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