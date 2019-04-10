Стало известно, когда встретятся лидеры ЕС для решения судьбы Brexit

Окончательное решение по срокам Brexit будут принимать лидеры 27 стран ЕС

Фото: AFP

Стало известно, когда встретятся лидеры ЕС для решения судьбы Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5e9/d86/5ca5e9d8608cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5e9/d86/5ca5e9d8608cd.jpg 2019-04-10T01:45:00+03:00 Евросоюз Окончательное решение по срокам Brexit будут принимать лидеры 27 стран ЕС

Лидеры 27 стран ЕС в среду обсудят с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Брюсселе ситуацию с Brexit. Основное внимание будет уделено перспективе переноса Brexit на более поздний срок.

В настоящее время ближайшая возможная дата Brexit – 12 апреля. В ходе саммита ТМэй должна будет объяснить европейским политикам, зачем ей нужно продление сроков Brexit.

Окончательное решение по срокам Brexit будут принимать лидеры 27 стран ЕС. Любой из вариантов они должны будут поддержать единогласно. События могут развиваться по нескольким сценариям.

Так, лидеры ЕС могут отказать Мэй в продлении сроков Brexit, что приведет к выходу Великобритании из ЕС 12 апреля без соглашения. Эксперты считают такой вариант Brexit крайне травматичным для Великобритании.

Лидеры ЕС также могут не согласиться на предложенные Мэй сроки продления Brexit и предложить свои. 5 апреля Мэй направила письмо председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой о переносе Brexit на 30 июня 2019 года.

Напомним, ранее госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот также выступил за строгие условия длительной отсрочки Brexit.

Мы также писали, что Палат общин приняла законопроект, который обязывает премьер-министра просить об откладывании сроков Brexit с целью недопущения выхода из ЕС без соглашения.

Как мы уже писали, отсрочка выхода Соединенного Королевства из Евросоюза является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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