Стало известно, кого COVID-19 косит в Европе

Только 5 процентов случаев заболевания приходятся на людей младше 18 лет

В Европе, где показатели заражение коронавируса приблизились к мартовским цифрам, важным показателем относительно характера распространения болезни является уровень госпитализации.

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Об этом заявила директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости Андреа Аммон, – пишет Укринформ.

В большинстве европейских стран число пациентов, попавших в больницы с коронавирусом, значительно не выросло.

"На фоне общего увеличения количества положительных тестов на коронавирус это свидетельствует, что болезнь сейчас поражает больше людей молодого возраста, которые легче ее преодолевают и имеют "облегченные" симптомы", – говорится в сообщении.

В частности, по статистке, только 5 процентов случаев заболевания приходятся на людей младше 18 лет. Обратная сторона этого явления – болезнь у молодых людей и подростков может проходить незамеченной, хотя они при этом могут распространять инфекцию, даже не подозревая об этом.

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