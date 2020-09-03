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Стало известно, кого COVID-19 косит в Европе

3 сентября, 01:53

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Только 5 процентов случаев заболевания приходятся на людей младше 18 лет

В Европе, где показатели заражение коронавируса приблизились к мартовским цифрам, важным показателем относительно характера распространения болезни является уровень госпитализации.

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Об этом заявила директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости Андреа Аммон, – пишет Укринформ.

В большинстве европейских стран число пациентов, попавших в больницы с коронавирусом, значительно не выросло.

"На фоне общего увеличения количества положительных тестов на коронавирус это свидетельствует, что болезнь сейчас поражает больше людей молодого возраста, которые легче ее преодолевают и имеют "облегченные" симптомы", – говорится в сообщении.

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В частности, по статистке, только 5 процентов случаев заболевания приходятся на людей младше 18 лет. Обратная сторона этого явления – болезнь у молодых людей и подростков может проходить незамеченной, хотя они при этом могут распространять инфекцию, даже не подозревая об этом.

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Ранее в Харькове вспышку коронавируса зафиксировали в психбольнице.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Европа молодежь коронавирус

Источник: Укринформ

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