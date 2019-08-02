Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Стало известно, кого страны ЕС выдвинули единым кандидатом на пост главы МВФ

Сегодня, 23:27

Выборы проводились по электронной почте под общим руководством французского финансового ведомства

/ Фото: AFP

Стало известно, кого страны ЕС выдвинули единым кандидатом на пост главы МВФ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%92%D0%A4 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%92%D0%A4 Евросоюз Выборы проводились по электронной почте под общим руководством французского финансового ведомства

Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву.

Об этом сообщает Reuters.

Выборы проводились по электронной почте под общим руководством французского финансового ведомства. Кандидату необходимо было добиться поддержки квалифицированного большинства — 55% от числа стран ЕС, то есть 16 стран, на которых к тому же должно приходится не менее 65% населения Евросоюза.

Борьба развернулась между кандидатурами Георгиевой и представителя Нидерландов Йеруном Дейсселблумом. Победу Георгиевой удалось одержать лишь в четвертом туре голосования. Дейсселблум сердечно поздравил Георгиеву с успехом.

Реклама

Кристалина Георгиева (родилась 13 августа 1953 года) — болгарский экономист и профессор, эксперт по устойчивому развитию. С 2010 по 2014 год была еврокомиссаром по международному сотрудничеству, с ноября 2014 по декабрь 2016-го работала на должности третьего заместителя председателя Европейской комиссии. С 2017 года находится на посту главного исполнительного директора Всемирного банка. Ее кандидатура особо активно поддерживалась Францией.

Исполнительный совет Международного валютного фонда 26 июля объявил о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации взамен Кристин Лагард, которая 2 июля подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка. Хотя в тот же день она объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ, официально Лагард покинет свой нынешний пост 12 сентября.

В тренде
"Слуги народа" вместо Супрун и Гриневич: кто может возглавить Минздрав и Минобразования
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун

Первоначально со стороны стран ЕС на кресло главы МВФ претендовали пять кандидатов: экс-председатель Еврогруппы и бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, представительница Болгарии Кристалина Георгиева, глава Центробанка Финляндии Олли Рен, действующий председатель Еврогруппы Мариу Сентену и министр экономики и бизнеса Испании Нади Кальвиньо.

Исполнительный совет Международного валютного фонда 26 июля объявил о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации взамен Кристин Лагард. В МВФ добавили, что намерены завершить этот процесс к 4 октября 2019 года.

Новости "Сегодня" писали, что 2 июля 2019 года Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ после выдвижения ее кандидатуры на пост главы ЕЦБ, а 16 июля было обнародовано ее заявление об отставке. При этом отмечалось, что заявление Лагард вступит в силу только 12 сентября. Сама она заявила, что решение принято в интересах МВФ, так как "это ускорит процесс выбора преемника".

При этом пока исполняющим обязанности директора-распорядителя МВФ остается Дэвид Липтон.

В конце мая президент Владимир Зеленский провел переговоры с представителями МВФ. О чем говорили стороны, смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

выборы ЕС глава кандидатура МВФ

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедии
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедииЕвросоюз
В австрийской компании сделали заявление по запуску
В австрийской компании сделали заявление по запуску "Северного потока – 2"Экономика
В Германии родился аномально огромный малыш
В Германии родился аномально огромный малышЕвросоюз
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температур
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температурУкраина
Во Франции министр назвал угрозы Трампа
Во Франции министр назвал угрозы Трампа "абсурдом"Евросоюз

Новости партнеров

The Secret Of Thin Body
The Secret Of Thin Body
10 Old-School Action Stars Then And Now
10 Old-School Action Stars Then And Now
10 Cars That Ruined The Companies That Made Them
10 Cars That Ruined The Companies That Made Them
10 Most Unique And Unusual African Tribes
10 Most Unique And Unusual African Tribes
11 Impossible Facts About China You'll Never Believe To Be True
11 Impossible Facts About China You'll Never Believe To Be True