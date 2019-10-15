Стало известно, кого выдвинет на пост премьера партия-победитель выборов в Польше

В Сейм не смогла пройти и Партия украинцев Польши

/ Фото: Pixabay

Правящая в Польше и победившая на последних парламентских выборах партия "Закон и справедливость" намерена вновь выдвинуть действующего премьер-министра Матеуша Моравецкого на пост главы правительства. Эту информацию подтвердил во вторник, 15 октября, в эфире радиостанции RMF FM спикер верхней палаты парламента республики (Сената) Станислав Карчевский.

"Матеуш Моравецкий – наш кандидат на пост премьера", - сказал он.

По итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов ЗиС получила большинство голосов. В Сейме (нижней палате) представители этой партии займут более 50% кресел – 235 из 460, а вот в Сенате им удалось завоевать только 48 мандатов из 100.

Реклама

Согласно конституции Польши, президент республики после объявления окончательных итогов выборов должен назвать кандидата на пост председателя Совета министров для формирования правительства. По устоявшейся в республике традиции, как правило, кандидатом на пост премьер-министра становится представитель партии, набравшей на выборах большинство голосов избирателей. В ЗиС уже заявили, что их кандидатом будет действующий премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Состав нового кабинета министров представляется на рассмотрение парламентариев в течение 14 дней со дня назначения его председателя президентом. Дату первого заседания Сейма также назначает глава государства. Оно должно состояться не позднее 12 ноября.

Напомним, на выборах в польский Сейм победила Национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость".

По официальным итогам подсчета голосов, которые были представлены Государственной избирательной комиссии, правящая в стране с 2015 года партия на выборах 13 октября получила 43,59% голосов – за нее проголосовали 8,051 млн человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама