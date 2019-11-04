Стало известно, кто стал новым спикером Палаты общин британского парламента

Новый спикер придет на смену Джону Беркоу, который занимал этот пост в течение 10 лет

/ Фото: Reuters

Депутат от оппозиционной Лейбористской партии Линдсей Хойл избран спикером Палаты общин британского парламента. Об этом свидетельствуют результаты состоявшегося тайного голосования членов нижней палаты парламента королевства.

За Хойла, который занимал пост старшего заместителя спикера с 2010 года, в четвертом туре отдали голоса 325 депутатов. Кандидатуру его оппонента, также лейбориста, Криса Брайанта поддержали 213 депутатов.

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Новый спикер придет на смену Джону Беркоу, который занимал этот пост в течение 10 лет и по собственному желанию ушел в отставку 31 октября. Эту дату, когда Великобритания должна была покинуть ЕС, он определил заранее и не стал менять, несмотря на то что крайний срок Brexit был перенесен на 31 января 2020 года. Теперь кандидатура спикера должна быть утверждена Палатой лордов и королевой Елизаветой II, однако эти процедуры рассматриваются как формальность.

Напомним, что Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit – до 31 января 2020 года. В понедельник, 28 октября, глава Евросовета Дональд Туск объявил, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку. Джонсон согласился на это предложение.

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