Стало известно, о чем будут говорить мировые лидеры на саммите G7

Фото: g7italy.it

Лидеры стран "Большой семерки" на саммите 24-26 августа обсудят проблематику гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Соответствующие рекомендации мировым лидерам представят на встрече высокого уровня сопредседателя Совета G7 по гендерному равенству нобелевские лауреаты Надежда Мурад и Денис Муквеге,.

"Более 2,5 миллиарда девушек и женщин во всем мире страдают от дискриминационных законов и недостаточности правовой защиты. Действия многих смелых девушек и женщин нарушили тишину и отметили насущную необходимость сильных и решительных действий. Совет призывает лидеров G7 быть такими же решительными и смелыми, как девушки и женщины ежедневно", – отметили в Совете G7 по гендерному равенству.

Среди основных рекомендаций, которые на этой неделе также будут представлены президенту Франции Эмманюэлю Макрону - прекращение насилия по гендерному признаку, обеспечение для девушек и женщин условий для получения надлежащего образования и медицинского обслуживания, расширение их прав и возможностей, обеспечение равенства между женщинами и мужчинами в публичной деятельности.

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Совет G7 по гендерному равенству был создан премьер-министром Канады Джастином Трюдо в 2018 году.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Американский и французский лидеры сошлись во мнении, что президента РФ Владимира Путина необходимо пригласить на саммит G7 в 2020 году.

Заметим, что Группа семи (G7) — объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976-го по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года после аннексии Крыма и конфликт на Донбассе западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в другой формат – G8 ("Большой восьмерки". – Ред.).

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