Стало известно о первом пострадавшем при пожаре в Нотр-Дам де Пари

На острове Сите, где расположен собор, работают около 400 пожарных

Фото: REUTERS/Philippe Wojazer.

Один пожарный пострадал в ходе тушения пожара в соборе Парижской Богоматери. Об этом заявил глава бригады пожарных французской столицы Жан-Клод Гале.

По его словам, пострадавший получил серьезные травмы. Гале добавил, что пожарные подвергаются большой опасности с наступлением ночи, поскольку существует риск обрушения конструкций внутри здания.

На острове Сите, где расположен собор, работают около 400 пожарных. "Пожарные ведут героическую борьбу с огнем, чтобы спасти то, что можно", — подчеркивал премьер-министр Франции Эдуар Филипп в Twitter.

Тем временем, пожарным удалось остановить продвижение огня и спасти от него обе колокольни собора Парижской Богоматери. Главный парижский пожарный уточнил, что "спасение церковных и культурных ценностей продолжается".

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар. В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Огонь не затронул реликвии Собора Парижской Богоматери. Все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает. Тем временем, в Париже эвакуируют остров, на котором расположен Нотр-Дам де Пари.

Смотрите видео: пожар в Соборе Парижской Богоматери

Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

За всеми подробностями происшествия следите в материале сайта "Сегодня": Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно о первом пострадавшем при пожаре в Нотр-Дам де Пари". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Reuters Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.