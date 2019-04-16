Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Стало известно о первом пострадавшем при пожаре в Нотр-Дам де Пари

Сегодня, 03:45

На острове Сите, где расположен собор, работают около 400 пожарных

Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
Фото: REUTERS/Philippe Wojazer.

Один пожарный пострадал в ходе тушения пожара в соборе Парижской Богоматери. Об этом заявил глава бригады пожарных французской столицы Жан-Клод Гале.

По его словам, пострадавший получил серьезные травмы. Гале добавил, что пожарные подвергаются большой опасности с наступлением ночи, поскольку существует риск обрушения конструкций внутри здания.

На острове Сите, где расположен собор, работают около 400 пожарных. "Пожарные ведут героическую борьбу с огнем, чтобы спасти то, что можно", — подчеркивал премьер-министр Франции Эдуар Филипп в Twitter.

Тем временем, пожарным удалось остановить продвижение огня и спасти от него обе колокольни собора Парижской Богоматери. Главный парижский пожарный уточнил, что "спасение церковных и культурных ценностей продолжается".


Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Огонь не затронул реликвии Собора Парижской Богоматери. Все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает. Тем временем, в Париже эвакуируют остров, на котором расположен Нотр-Дам де Пари.  

Смотрите видео: пожар в Соборе Парижской Богоматери


Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

За всеми подробностями происшествия следите в материале сайта "Сегодня": Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Франция, пожар, нотр-дам де пари, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно о первом пострадавшем при пожаре в Нотр-Дам де Пари". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Reuters

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности

Сегодня, 03:28

Несмотря на усилия пожарных, огонь пока потушить не удается

Следователи начали допрос сотрудников, производивших ремонт собора Парижской Богоматери

Сегодня, 03:12

Ранее прокуратура Парижа инициировала расследование о неумышленном причинении ущерба в связи с пожаром

Семья французских миллиардеров выделит 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Сегодня, 04:01

Семья Пино владеет компаниями Artemis и Kering

ЕС готов оказать помощь Франции в связи с пожаром в Нотр-Даме

Сегодня, 04:14

Европейский Союз может задействовать европейский механизм гражданской обороны для оказания любой помощи Франции

Пожарные спасли алтарь и крест Собора Парижской Богоматери: видео изнутри горящего собора

Сегодня, 02:52

Священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает

В связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери начато расследование о неумышленном ущербе – СМИ

Сегодня, 02:25

Власти считают, что пожар начался случайно

Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство на Зеленского

Кадочникова: Я сидела рядом с Порошенко, он как-то тяжело дышал

Вацко: Вместо четырех очков у сборной Украины может быть ноль

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию

Гордон на "Россия 1": Я бы назвал Путина одним словом

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Переселенцы о причинах возвращения на оккупированные территории

Я не боюсь Зеленского, я боюсь его избирателей - Корчинский

Видео танцующей гимнастки собрало более 30 миллионов просмотров
Загрузка...

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Назван самый полезный суп

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей