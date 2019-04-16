Стало известно о первом пострадавшем при пожаре в Нотр-Дам де Пари
На острове Сите, где расположен собор, работают около 400 пожарных
Один пожарный пострадал в ходе тушения пожара в соборе Парижской Богоматери. Об этом заявил глава бригады пожарных французской столицы Жан-Клод Гале.
По его словам, пострадавший получил серьезные травмы. Гале добавил, что пожарные подвергаются большой опасности с наступлением ночи, поскольку существует риск обрушения конструкций внутри здания.
На острове Сите, где расположен собор, работают около 400 пожарных. "Пожарные ведут героическую борьбу с огнем, чтобы спасти то, что можно", — подчеркивал премьер-министр Франции Эдуар Филипп в Twitter.
Тем временем, пожарным удалось остановить продвижение огня и спасти от него обе колокольни собора Парижской Богоматери. Главный парижский пожарный уточнил, что "спасение церковных и культурных ценностей продолжается".
Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар. В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Огонь не затронул реликвии Собора Парижской Богоматери. Все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает. Тем временем, в Париже эвакуируют остров, на котором расположен Нотр-Дам де Пари.
Смотрите видео: пожар в Соборе Парижской Богоматери
За всеми подробностями происшествия следите в материале сайта "Сегодня": Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности.
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